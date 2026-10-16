Oposición y gobierno venezolano negocian retiro de la inhabilitación a candidatos opositores

La mesa de negociación política en Venezuela abordará la eliminación de las inhabilitaciones que pesan sobre opositores, luego de que la líder de la oposición y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, exigió el retiro inmediato de esta sanción impuesta contra ella en 2023, informó el viernes una de las partes.

La tercera ronda de diálogo para una transición política en Venezuela comenzó este miércoles, horas después de que Washington retirara las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe negociador del gobierno y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Suiza elimina el bloqueo de bienes a la esposa de Diosdado Cabello, pero incluye a Alex Saab y Álvaro Pulido en la lista

Hace una semana, el partido Vente Venezuela de la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, pidió que se levante la inhabilitación que le impidió estar en la boleta de la elección presidencial de 2024, lo que terminó con su adhesión a la candidatura de Edmundo González, mandatario electo venezolano, de acuerdo con las actas reveladas por la oposición.

La medida le abriría la puerta a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aseguró hace una semana a AFP que fue forzada a firmar la inhabilitación de Machado, debido a la detención en diciembre de 2023 de dos de sus hermanos y su cuñada, todos militares.

Dinorah Figuera, presidenta de la comisión negociadora por parte de la oposición, dijo a la prensa que trabaja para que los puntos de la negociación conduzcan “a un proceso electoral” en Venezuela, gobernada desde hace 27 años por el chavismo, primero con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro y desde el 3 de enero por Delcy Rodríguez.

Claudia Macero, cercana colaboradora de María Corina Machado, regresa a Venezuela: “Vengo aquí a trabajar”

“Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de las siglas de los partidos políticos y, por supuesto, que nosotros vamos a buscar una fecha” para que se realicen elecciones en el país, dijo al término de una reunión con representantes del sector de la salud.

La exdiputada opositora Dinorah Figuera se reúne con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (fuera de plano), en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP

Dijo también que habrá una renovación del Consejo Nacional Electoral y que antes de que termine 2026 estarán listas “las bases para” ir “a (...) un proceso electoral”. Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, ha dicho que habrá elecciones, pero no ha dado fecha.

Marco Rubio y Dinorah Figuera se reúnen en Washington para abordar la transición democrática en Venezuela

Las negociaciones arrancaron en agosto con el auspicio de Estados Unidos, ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas para ser llevado ante la justicia por cargos de narcotráfico, posesión y de armas, y recientemente se sumaron delitos ligados a torturas a opositores.

La renovación del TSJ, acusado de servir al chavismo gobernante con sus sentencias, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolano congeladas en un banco en Londres son los principales acuerdos alcanzados hasta ahora.

*Con información de AFP.