El Gobierno suizo modificó este viernes 16 de octubre su registro de personas relacionadas con Venezuela cuyos bienes están sometidos a medidas de congelación, retirando de la lista a Marleny Contreras, esposa del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

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Según pudo conocer el diario El País de España, también fue excluido de la lista el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, sin embargo, las autoridades incorporaron a seis nuevas personas, entre las que figura Alex Saab y su socio Álvaro Pulido.

Esta actualización se enmarca en la normativa suiza relativa al bloqueo de activos vinculados con Venezuela, recogida en la ordenanza identificada con la referencia RS 196.127.85..

Diosdado Cabello (segundo desde la derecha), acompañado por su esposa Marleny Contreras Foto: AFP

Según los datos publicados sobre esta revisión, las modificaciones comenzaron a aplicarse este viernes a las 9:00 a. m., de acuerdo con el horario oficial de Suiza.

Estas disposiciones buscan restringir el acceso y la utilización de determinados activos que podrían guardar relación con investigaciones por posibles irregularidades financieras, así como con eventuales procesos orientados a la recuperación de fondos.

De acuerdo con los datos proporcionados, las fuentes consultadas señalaron que ambas exclusiones se habrían producido como consecuencia de un fallo por parte de las autoridades gubernamentales suizas.

Álvaro Pulido y Álex Saab. Foto: Policía Venezolana, Semana, Montaje Semana

Asimismo, indicaron que no se dispondría de pruebas verificables que acreditaran la existencia de actividades corruptas ni de activos pertenecientes a estas personas en territorio suizo.

Alex Saab, exministro de Industria venezolano y aliado del Maduro, se declaró culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami.

Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.

“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida.

“Saab y Pulido, junto con funcionarios venezolanos, fueron los organizadores y líderes de la red ilegal”. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades.