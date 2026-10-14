La entrega de Álvaro Pulido a Estados Unidos, después del traslado de Álex Saab, abrió interrogantes sobre qué otras figuras del entorno de Nicolás Maduro podrían terminar ante la justicia estadounidense. Entre los nombres mencionados en el reporte de hace meses de ABC sobre el interés de Washington están Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Tareck El Aissami, Samark López Bello, Pedro Luis Martín-Olivares y Raúl Gorrín.

La lista no constituye una relación oficial de personas cuya extradición ya haya sido solicitada o acordada. Sin embargo, los antecedentes judiciales de varios de ellos explican por qué aparecen en investigaciones estadounidenses relacionadas con presunto narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones.

¿Quién es Álvaro Pulido? El colombiano acusado por Maduro y cercano a Álex Saab, extraditado a EE. UU.

Los siete nombres bajo la lupa

Nicolás Maduro Guerra

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Conocido como Nicolasito, es hijo de Nicolás Maduro y ha ocupado cargos políticos dentro del chavismo. Su nombre aparece en investigaciones estadounidenses relacionadas con el entorno familiar y político del exmandatario. Las acusaciones deben distinguirse de una condena judicial.

Walter Jacob Gavidia Flores

Es hijo de Cilia Flores y, por tanto, hijastro de Nicolás Maduro. Su nombre apareció en reportes sobre personas que Washington tendría interés en investigar. La información pública disponible no permite confirmar una solicitud formal de extradición ni atribuirle delitos específicos sin una acusación judicial verificable.

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Álex Saab

Empresario colombiano vinculado a contratos del Gobierno venezolano, incluidos los relacionados con el programa de alimentos subsidiados Clap. Fue trasladado a Estados Unidos en mayo de 2026, en un caso que volvió a poner bajo escrutinio las redes financieras del chavismo. Su situación judicial y cualquier eventual cooperación con las autoridades estadounidenses son relevantes para las investigaciones sobre otros integrantes del entorno de Maduro.

Tareck El Aissami

Tareck El Aissami renunció esta semana como ministro de Petróleos de Venezuela. Foto: AP / Matias Delacroix

Fue ministro de Petróleo y vicepresidente ejecutivo de Venezuela. En abril de 2024 fue detenido por su presunta participación en la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto. También ha sido objeto de acusaciones estadounidenses relacionadas con presunto narcotráfico y violaciones de sanciones. Según reportes de Bloomberg, junto al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, estaría entre las figuras que podrían ser trasladadas a Estados Unidos.

Samark López Bello

Empresario señalado por las autoridades estadounidenses como presunto operador financiero de El Aissami. Fue sancionado por Washington en 2017 y vinculado a investigaciones sobre lavado de dinero y evasión de sanciones. También fue detenido en Venezuela en 2024 en el marco de las investigaciones por corrupción en PDVSA.

Pedro Luis Martín-Olivares

Antiguo jefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue acusado en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de cocaína. Washington ha ofrecido una recompensa por información que permita su arresto o condena.

Raúl Gorrín

Empresario venezolano y propietario de Globovisión. Su nombre aparece en investigaciones estadounidenses sobre presuntos sobornos y lavado de dinero relacionados con funcionarios venezolanos. No hay confirmación pública de una fecha para una eventual entrega a Estados Unidos.