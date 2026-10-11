Álvaro Enrique Pulido Vargas, conocido amigo y socio de Álex Saab, fue extraditado a Estados Unidos desde Venezuela. El empresario colombiano estaba recluido en Caracas por un caso de desfalco en PDVSA.

Justicia venezolana capturó a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab. Esto se sabe

Fuentes de la DEA, citadas por El Tiempo, habrían confirmado el movimiento hacia una cárcel de la Florida, en Estados Unidos. En su momento, el gobierno estadounidense ofreció una millonaria recompensa por dar con su paradero.

Recompensa por Álvaro Pulido en 2023. Foto: Suministrada a Semana API

Pulido fue señalado por las autoridades de Estados Unidos y Venezuela como una de las piezas clave y socio principal del también colombiano Alex Saab dentro de las redes de corrupción, lavado de dinero y sobrecostos en contratos estatales vinculados a PDVSA.

El escándalo fue destapado por el propio Nicolás Maduro, quien en su momento detalló que con Tareck El Aissami, frente al Ministerio de Petróleo en Venezuela, tenía una ‘olla podrida’ que involucró capturas de riquezas y mansiones donde hasta “hacían orgías”.

La justicia de los Estados Unidos y fiscalías regionales han documentado el rol de Pulido Vargas en dos macroesquemas de corrupción transnacional que involucran la malversación de miles de millones de dólares del erario público venezolano.

Exclusivo: el documento del exjefe de seguridad de PDVSA, testigo estrella del caso, que podría hundir más a Álvaro Pulido y Álex Saab

A partir de 2016, mediante empresas fachada constituidas en jurisdicciones de bajo control fiscal (como Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Turquía), el grupo empresarial liderado por Saab y Pulido obtuvo contratos exclusivos para la importación y distribución de alimentos de la canasta básica destinados a los sectores más vulnerables de Venezuela.

De acuerdo con la acusación estadounidense, las firmas ligadas a Pulido inflaron sistemáticamente los costos de los productos alimenticios, pagaron sobornos a funcionarios del gobierno venezolano con los que canalizaron más de USD$ 350 millones.

Álvaro Pulido, socio y amigo del llamado testaferro del régimen de Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela por formar parte del multimillonario saqueo a PDVSA.

Por ello, la Corte del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Pulido Vargas en octubre de 2021 por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero.

En abril de 2023, en el marco de la macrooperación anticorrupción denominada “Pdvsa-Cripto”, las autoridades venezolanas detuvieron a Pulido Vargas en Caracas.

La Fiscalía de Venezuela imputó a Pulido Vargas por presuntamente formar parte de una red criminal que comercializaba crudo de PDVSA a través de intermediarios privados sin registrar los pagos correspondientes en las arcas del Estado.

Las autoridades venezolanas le formularon cargos por treta o corrupción, usurpación de funciones, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.