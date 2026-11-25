La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró este miércoles 25 de noviembre que Edmundo González Urrutia regresará próximamente a Venezuela, después de permanecer exiliado en España desde septiembre de 2024.

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La declaración fue realizada durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, donde la dirigente prometió que el excandidato presidencial volverá al país.

“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, afirmó Machado ante los asistentes al evento denominado ‘Voces de paz bajo las nubes. ¡Vence la sombra!’.

El pronunciamiento fue presentado por su organización política, Vente Venezuela, como su primer mensaje a la nación, cuando se cumple un mes de su regreso a territorio venezolano.

María Corina Machado llegando a la Casa Blanca. Foto: AFP

El anuncio representa una nueva señal de acercamiento entre los dos principales referentes de la oposición venezolana, quienes han mantenido su intención de impulsar un cambio político en el país desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.

González Urrutia salió de Venezuela en septiembre de ese año y se estableció en España, después de denunciar falta de garantías para su seguridad.

Su salida se produjo en medio de la crisis política desatada tras los comicios presidenciales, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó entonces la reelección de Nicolás Maduro, pero no publicó los resultados desglosados por centros y mesas de votación, como exigía la normativa electoral.

Frente a esa situación, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, difundió copias de actas electorales recopiladas por sus testigos, con las que sostuvo que González Urrutia había obtenido la victoria.

Machado recordó durante su intervención que el exdiplomático recibió el respaldo de la oposición para enfrentar a Maduro en aquellas elecciones.

La dirigente había encabezado la campaña electoral de la coalición después de quedar impedida para participar como candidata debido a una inhabilitación política.

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La propia Machado regresó a Venezuela el pasado 25 de octubre, después de permanecer fuera del país desde diciembre de 2025, cuando viajó a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Su retorno estuvo acompañado de mensajes de respaldo de sus seguidores y de declaraciones de González Urrutia, quien anticipó que también volvería para acompañar el proceso político venezolano.

Desde entonces, la dirigente ha mantenido una agenda pública moderada, con encuentros privados con familiares de presos políticos, víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos y representantes de su organización.

Según un análisis publicado por EFE el 21 de noviembre, esta estrategia busca administrar las expectativas de sus seguidores y evaluar el respaldo popular que conserva después de su regreso.

María Corina Machado, en Noruega. Foto: AP

La agencia también señala que Machado busca convertirse en candidata presidencial de una oposición unificada. Sin embargo, su eventual participación electoral continúa condicionada por la inhabilitación política que pesa sobre ella y que le impidió competir en los comicios de 2024.

Otro elemento importante es el proceso de negociación que mantienen sectores de la oposición y representantes del chavismo desde agosto, con respaldo de Estados Unidos.

Las conversaciones buscan avanzar en reformas institucionales y legales que permitan establecer condiciones para unas futuras elecciones presidenciales transparentes.

Machado no participa directamente en esa mesa de diálogo, aunque ha manifestado que no pretende obstaculizar las conversaciones y que espera que produzcan resultados concretos.

María Corina Machado, premio nobel de paz. Foto: Europa Press via Getty Images

Su regreso al país, por tanto, representa un nuevo escenario para la oposición, que intenta recuperar espacios políticos y reorganizar sus estructuras después de meses de incertidumbre.

Por ahora, la dirigente no ha establecido una fecha concreta para el regreso de González Urrutia ni ha explicado las condiciones en las que podría producirse. Tampoco se han anunciado detalles sobre los preparativos de su eventual retorno desde España.

La promesa de Machado, sin embargo, vuelve a colocar al excandidato presidencial en el centro de la discusión política venezolana.

Su regreso podría convertirse en un acontecimiento significativo para la oposición, especialmente por el papel que ambos dirigentes han desempeñado en las denuncias sobre los resultados electorales de 2024.

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Mientras tanto, la expectativa está puesta en los próximos movimientos de Machado y González Urrutia, así como en la capacidad de la oposición para convertir sus anuncios políticos en avances concretos hacia una transición democrática en Venezuela.