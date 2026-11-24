La NASA puso a disposición varios de sus recursos científicos para apoyar una operación del Ejército de Estados Unidos en Iowa, donde las autoridades preparan la detonación controlada de un material explosivo que se ha deteriorado con el paso del tiempo. La intervención busca recopilar información sobre las condiciones del aire y el ambiente alrededor de la instalación militar.

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La agencia espacial informó que movilizó aeronaves especializadas y que también utilizará observaciones obtenidas desde el espacio. El anuncio se produjo en medio de los preparativos para una operación prevista para este miércoles 25 de noviembre en la Planta de Municiones del Ejército estadounidense, ubicada en Middletown.

Los aviones y el satélite que participan en el operativo

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la NASA explicó el alcance de su participación y destacó que se trata de un trabajo coordinado con otras entidades del Gobierno.

“Como parte de un esfuerzo coordinado de todo el Gobierno, la NASA ha movilizado rápidamente aeronaves de investigación especializadas, capacidades de observación desde el espacio y personal científico para apoyar las labores en curso en la Planta de Municiones del Ejército de Estados Unidos en Iowa, en Middletown, Iowa”, señaló la institución.

Para cumplir esta labor, la agencia desplegó un avión P-3 Orion y un Gulfstream III, pertenecientes a su Centro de Investigación Langley, además de un B200 contratado por el Centro de Investigación Ames.

A estos recursos se suma TEMPO, un instrumento instalado en un satélite que permite observar contaminantes en la atmósfera y seguir sus concentraciones sobre distintas regiones.

La NASA desplegó un P-3 Orion, un Gulfstream III y un B200, además de utilizar el instrumento satelital TEMPO para observar contaminantes en la atmósfera. Foto: NASA

La NASA aseguró que está dispuesta a contribuir con sus capacidades cuando las autoridades lo requieran. “En colaboración con nuestros socios de todo el Gobierno federal, la NASA está utilizando sus instrumentos científicos avanzados y su experiencia para recopilar datos ambientales y atmosféricos que orienten la respuesta federal más amplia”, agregó.

¿Por qué el Ejército prepara una detonación en Iowa?

El operativo responde al deterioro de 68 tambores que almacenan más de 9.700 libras de azida de plomo, un compuesto explosivo que se volvió extremadamente sensible y representa un riesgo de detonación accidental.

El Ejército considera que destruir el material mediante una explosión controlada es la alternativa más segura. La operación podría liberar partículas de plomo al ambiente, por lo que las autoridades también preparan medidas para reducir su dispersión y proteger a las comunidades cercanas.