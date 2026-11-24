La ciberdelincuencia continúa encontrando nuevas formas de engañar a los usuarios y robar información personal y financiera. Para conseguirlo, los criminales aprovechan tanto las herramientas tecnológicas como los hábitos cotidianos de las personas, quienes en ocasiones, por exceso de confianza, pueden caer en trampas difíciles de identificar.

Este es el mensaje que nunca debe responder: la estafa que estaría dejando cuentas bancarias sin un peso

Uno de los recursos que utilizan con frecuencia son las llamadas telefónicas. No es un secreto que los celulares se han convertido en dispositivos indispensables en la vida diaria, pues además de facilitar la comunicación, almacenan una gran cantidad de información personal y datos sensibles. Esta situación los convierte en un blanco atractivo para los estafadores.

De acuerdo con un video divulgado por la Policía de España, una de estas modalidades comienza al responder una llamada aparentemente inofensiva con un “aló”. Sin embargo, es importante prestar atención a lo que ocurre durante la conversación, ya que los bandidos utilizan diferentes estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas.

El engaño comienza cuando se hacen pasar por representantes de la entidad bancaria del usuario. Para resultar convincentes, utilizan un lenguaje formal y un tono institucional que les permite aparentar que se trata de una comunicación legítima del banco.

Imagen de referencia de mujer hablando por celular. Foto: Getty Images

Después, recurren al miedo y la urgencia. Durante la llamada, advierten que la cuenta registra un movimiento sospechoso o una operación que el titular no habría autorizado. Con el argumento de que debe actuar de inmediato para evitar perder su dinero, presionan a la persona para que siga sus instrucciones sin tomarse el tiempo de verificar la información.

Cuando consiguen convencerla, los estafadores le indican que debe entregar su tarjeta bancaria a un supuesto trabajador de la entidad, quien, según le explican, se encargará de recogerla y proporcionarle una nueva. No obstante, quien acude al domicilio no es un empleado del banco, sino uno de los integrantes de la red delincuencial.

Una vez tienen la tarjeta en su poder, los criminales pueden dirigirse a un cajero automático y realizar retiros de dinero. La rapidez con la que ejecutan el engaño es uno de los aspectos más preocupantes de esta modalidad, pues la víctima puede darse cuenta de lo ocurrido cuando ya se han realizado operaciones que no autorizó.

Imagen de referencia de mujer contestando una llamada de estafa. Foto: Getty Images

Por esta razón, nunca se debe entregar una tarjeta bancaria a desconocidos, incluso si aseguran trabajar para una entidad financiera. Ante una comunicación de este tipo, lo recomendable es colgar y contactarse directamente con el banco a través de sus canales oficiales para comprobar si existe alguna alerta.

Si ya se cayó en la trampa, es fundamental contactar cuanto antes a la entidad financiera para bloquear la tarjeta, reportar los movimientos no reconocidos y presentar la respectiva denuncia ante las autoridades.