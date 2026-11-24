Luego de la polémica por una presunta relación extramatrimonial con una mujer señalada de tener vínculos con el Gobierno chino, Jensen Huang regresó a la dirección ejecutiva de Nvidia. El empresario había dejado el cargo semanas atrás, en medio de las investigaciones que rodearon el caso.

Nvidia tomó decisión definitiva sobre el regreso de Jensen Huang: inesperado giro

La decisión fue aprobada por unanimidad por la junta directiva, después de consultar con funcionarios del Gobierno estadounidense. Según las conclusiones de estas conversaciones, el regreso de Huang no representaba una amenaza para la seguridad nacional.

La medida también recibió el respaldo del presidente Donald Trump y tuvo un efecto inmediato en los mercados: las acciones de Nvidia subieron cerca de un 27 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La noticia no pasó inadvertida para Elon Musk, quien reaccionó a través de su cuenta de X. El magnate compartió varios videos en los que se observa a empleados de Nvidia celebrando el regreso de su máximo directivo y acompañó las imágenes con un mensaje de respaldo.

Donald Trump junto a Jensen Huang, director de Nvidia. Foto: Getty Images

“Todos los que conozco en Nvidia querían que Jensen volviera y eso se nota”, escribió Musk.

Por su parte, Huang también se pronunció sobre su reincorporación y manifestó su entusiasmo por volver a liderar la compañía, que se ha convertido en una de las principales protagonistas de la industria tecnológica.

“Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, expresó el empresario.

El escándalo que puso a Nvidia en el centro de la polémica

La controversia comenzó a tomar fuerza alrededor de Alice Huang, también conocida como Huang Le, una empresaria china que habría sido reclutada por el Gobierno de Pekín para obtener información sobre Jensen Huang, con quien presuntamente habría mantenido una relación sentimental.

Una investigación publicada inicialmente por The New York Times señaló que la mujer habría utilizado sus contactos en los sectores de los semiconductores y la inteligencia artificial para acercarse al empresario.

Alice habría ocupado un cargo directivo en Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur que ofrece servicios de centros de datos y capacidad de procesamiento para sistemas de inteligencia artificial.

Su trayectoria también despertó sospechas por las posibles conexiones de esta empresa con el comercio de procesadores avanzados fabricados por Nvidia, cuya venta a China está sujeta a restricciones impuestas por Estados Unidos.

Alice Huang, mujer acusada de espionaje. Foto: AFP

Aunque no se conoce que exista algún vínculo familiar entre ambos, su cercanía quedó registrada en fotografías y videos de diferentes encuentros de la industria tecnológica realizados durante 2024 y 2025.

En medio de la controversia, Jensen Huang reconoció ante los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.