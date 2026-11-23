Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto se han convertido en canales que los delincuentes aprovechan para hacerse pasar por empresas reconocidas y obtener información privada de los ciudadanos. Ante este panorama, Claro Colombia hizo un llamado a desconfiar de las comunicaciones inesperadas y verificar su autenticidad antes de responder o entregar cualquier dato.

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La compañía utilizó su cuenta oficial de X para compartir una advertencia dirigida a los usuarios. “Una llamada o mensaje puede parecer oficial, pero no significa que lo sea”, señaló en la publicación, en la que insistió en la importancia de proteger la información personal y no actuar sin comprobar primero quién está detrás del contacto.

Las estrategias que utilizan los delincuentes para engañar

En un artículo publicado el pasado 21 de octubre, Claro explicó que los intentos de fraude pueden llegar por diferentes medios y recurrir a situaciones que generan preocupación o confianza en las víctimas.

Entre las modalidades identificadas están las llamadas en las que una persona se hace pasar por un asesor para solicitar información confidencial y los mensajes de texto que incluyen enlaces fraudulentos para llevar a los usuarios a páginas falsas.

Carlos Andrés Castro, gerente de Seguridad de la Información de Claro Colombia, advirtió sobre la evolución de estas prácticas y la dificultad para reconocerlas.

Claro Colombia advirtió sobre las nuevas estrategias que utilizan los delincuentes para suplantar empresas y obtener información privada. Foto: @ClaroColombia

“Los fraudes digitales son cada vez más difíciles de detectar: hoy usan mensajes, imágenes e incluso voces que parecen completamente reales”, afirmó el directivo.

El experto también explicó cuál debe ser la principal precaución antes de seguir instrucciones recibidas por estos medios: “Antes de hacer clic, escanear un código QR, entregar un dato o hacer un pago, lo más importante es detenerse un momento y confirmar directamente con la entidad a través de sus canales oficiales”.

¿Qué hacer si una persona ya cayó en una estafa?

Claro también compartió algunas medidas para quienes sospechan que fueron víctimas de un engaño. La primera recomendación es bloquear el número involucrado y reportar el mensaje. También aconsejó modificar las contraseñas que puedan estar comprometidas y habilitar la verificación en dos pasos, una función que solicita una confirmación adicional para ingresar a una cuenta.

La compañía agregó que es importante comunicarse directamente con sus canales oficiales o acudir a las autoridades para informar lo sucedido.

Bloquear el número sospechoso y cambiar las contraseñas son algunas de las medidas recomendadas tras una estafa. Foto: Getty Images

La recomendación principal es evitar entregar claves, códigos de seguridad o información financiera durante llamadas y conversaciones inesperadas. Una comunicación que parece legítima no siempre proviene de quien dice ser.