Un equipo internacional de científicos descubrió en la Antártida las huellas de un antiguo sistema montañoso que habría alcanzado dimensiones similares a las del Himalaya. Estas cordilleras se formaron hace millones de años, cuando el continente todavía hacía parte de Gondwana, un antiguo supercontinente que agrupaba varias masas terrestres.

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En el proyecto, desarrollado por expertos de la Universidad Nacional de Australia (ANU) y el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ), identificaron las raíces erosionadas de estas gigantescas formaciones. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista científica Earth and Planetary Science Letters.

Más allá de reconstruir el pasado geológico de la región, los investigadores plantearon que la erosión de estas montañas pudo tener consecuencias en el medioambiente. Este proceso habría contribuido a transformaciones ambientales relacionadas con la evolución de las primeras formas de vida complejas.

La Antártida esconde grandes secretos. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

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El descubrimiento representó un desafío para los investigadores, debido a que más del 99,5% de la superficie antártica permanece cubierta por gruesas capas de hielo. Ante la imposibilidad de acceder directamente a las antiguas rocas, el equipo recurrió al análisis de sedimentos extraídos mediante perforaciones oceánicas en las zonas cercanas al continente.

Para reconstruir el origen de estas formaciones, los científicos estudiaron 1.712 diminutos granos de circón, un mineral que conserva información sobre la edad y las condiciones en las que se formaron las rocas. A partir de su composición química, lograron rastrear la procedencia de los materiales e identificar las raíces de un antiguo sistema montañoso que permanece enterrado bajo el hielo.

El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra y se extiende por Asia separando la meseta tibetana del subcontinente indio. Foto: Getty Images

Los análisis permitieron establecer que estas gigantescas cordilleras se originaron hace entre 650 y 450 millones de años, durante el proceso de formación de Gondwana. En aquella época, la Antártida experimentó importantes colisiones con territorios que actualmente corresponden a India y África, un fenómeno geológico que dio lugar a extensos sistemas montañosos.