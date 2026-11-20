La ubicación de un volcán podría influir en el enfriamiento del hemisferio norte tras una erupción, así lo dio a conocer una investigación publicada en la revista científica Geophysical Research Letters. Aunque estudios anteriores sugerían que los volcanes situados en latitudes medias, entre los 30 y 70 grados, generaban una disminución de temperatura más intensa que aquellos ubicados en zonas tropicales, el nuevo trabajo examinó esta hipótesis mediante diferentes simulaciones climáticas.

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Con ayuda de un modelo climático de la NASA recrearon distintos escenarios de erupciones tropicales y extratropicales. En las pruebas también consideraron la cantidad de gases de azufre expulsados a la atmósfera y las variaciones que pueden presentarse cuando estos fenómenos ocurren durante el verano o el invierno.

Aunque los resultados no encontraron pruebas de que la ubicación del volcán determine un mayor enfriamiento del hemisferio norte, las simulaciones revelaron una diferencia importante: las erupciones extratropicales pueden provocar un enfriamiento hasta dos veces mayor que los registrados con características similares.

Foto de referencia de un volcán activo. Foto: DW

El Dr. Zachary McGraw, investigador de la Universidad de Columbia, y su equipo analizaron si las erupciones volcánicas extratropicales pueden generar un mayor descenso de las temperaturas debido a la acumulación de aerosoles microscópicos en el hemisferio norte. Ante esto, compararon registros climáticos históricos con el propósito de identificar los efectos de estos fenómenos sobre el clima.

Como parte de la investigación, los especialistas recurrieron a los anillos de los árboles, considerados indicadores naturales de las condiciones ambientales de épocas anteriores. Su crecimiento depende de factores como la temperatura y la humedad: durante las temporadas cálidas y lluviosas suelen ensancharse, mientras que en periodos fríos y secos su desarrollo es menor.

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El equipo examinó muestras relacionadas con diferentes episodios volcánicos históricos, entre ellos la erupción ocurrida en Islandia en 1783, un evento registrado en latitudes medias en el año 536 d. C. y otro sucedido en Alaska en el 43 d. C. Estos registros permitieron reconstruir las variaciones climáticas posteriores a las erupciones y establecer posibles diferencias según la ubicación de los volcanes.

¿Estos eventos representan un riesgo climático?

“Las erupciones volcánicas pueden enfriar la superficie terrestre durante años al dispersar aerosoles reflectantes por la estratosfera. Análisis recientes sugieren que las erupciones en las regiones extratropicales del hemisferio norte enfrían esta región varias veces más que erupciones tropicales comparables”, señalaron los científicos, según la revista Advancing Earth and Space Sciences.

Foto de referencia de un volcán en erupción. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Además, añadieron que, “mediante un amplio conjunto de simulaciones de modelos climáticos, demostramos que esto no es así: una erupción extratropical enfría el hemisferio norte como máximo el doble que una erupción tropical de tamaño similar, lo que concuerda con la observación de que los aerosoles se concentran principalmente en un hemisferio tras las erupciones extratropicales, mientras que se dispersan entre ambos hemisferios tras las erupciones tropicales. También analizamos reconstrucciones de temperatura, que confirman nuestro hallazgo, y explicamos problemas metodológicos que afectaban a sugerencias anteriores de un mayor enfriamiento. Debido a la rareza de las grandes erupciones extratropicales, sugerimos que estos eventos representan un riesgo climático general menor que las erupciones tropicales, incluso en las regiones extratropicales”.