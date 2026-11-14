Cambio climático: ¿Hay esperanza en la COP31? Alicia Lozano, del Instituto Humboldt, responde

SEMANA: La COP31 arranca sin potencias como Estados Unidos, uno de los grandes emisores del planeta. ¿No es una cumbre herida antes de empezar?

Alicia Lozano: Estados Unidos no estará, pero sí una representación importante de gobiernos subnacionales y organizaciones estadounidenses. Dicho eso, la preocupación es legítima. Las tensiones geopolíticas le están poniendo las cosas difíciles a la cooperación internacional.

SEMANA: ¿Entonces de dónde sale la esperanza?

A.L.: De que no partimos de cero. Hay un marco de cooperación construido durante décadas, unas capacidades científicas cada vez más robustas y compromisos que los países tienen que seguir llevando a la práctica. Belém do Pará dejó avances en adaptación, transición justa y medios de implementación. El reto en Turquía es darles continuidad y convertirlos en acciones concretas.

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SEMANA: Si las potencias se bajan del Acuerdo de París, ¿lo que se firme en esta COP vale algo?

A.L.: Un acuerdo internacional no pierde vigencia porque un país se ausente o se retire. Lo que sí se resiente es la capacidad colectiva para cumplirlo, sobre todo en financiación, cooperación y reducción de emisiones. Ese es el verdadero riesgo.

A people poses with a sign for COP31 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 9, 2026, in Antalya, Turkey. (AP Photo/Khalil Hamra) Foto: AP Photo/Khalil Hamra

SEMANA: ¿Y la Amazonía, que no es de un solo país?

A.L.: Es el mejor ejemplo. Sus bosques, sus ríos, sus especies y sus procesos ecológicos no reconocen fronteras políticas. Conservarla exige entenderla como un sistema interconectado, con cooperación regional e información científica compartida para decidir dónde conservar, dónde restaurar y cómo adaptarse.

SEMANA: ¿Cómo se coopera cuando la geopolítica empuja en sentido contrario?

A.L.: Con ciencia. En el Instituto Humboldt promovemos la Red Bioamazonía, que articula instituciones científicas de distintos países amazónicos. Demuestra que, aun en contextos difíciles, la cooperación científica se sostiene; por ejemplo, vía Sur-Sur, y aterriza los compromisos globales en decisiones sobre ecosistemas compartidos.

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SEMANA: Con los conflictos internacionales, los gobiernos están obsesionados con garantizar su energía. ¿El clima pasa a segundo plano?

A.L.: No deberían verse como objetivos enfrentados. La seguridad energética es una preocupación legítima en medio de conflictos, incertidumbre económica y problemas en las cadenas de suministro. Pero diversificar fuentes, ganar eficiencia y apostar por energías renovables sirve a los dos propósitos al mismo tiempo.

El Niño seguirá golpeando a Colombia Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Una transición energética también puede hacerle daño al medioambiente?

A.L.: Sí, si no se planifica bien. La infraestructura, la extracción de minerales y los cambios productivos pueden presionar la biodiversidad, el agua y los servicios ecosistémicos. La ciencia permite identificar dónde y cómo desarrollar actividades y anticipar impactos acumulativos. Una transición justa tiene que medir sus beneficios climáticos y económicos, pero también sus consecuencias ecológicas y sociales.

SEMANA: Colombia fue protagonista en la COP16 de Cali. ¿La biodiversidad corre el riesgo de quedar como la hermana menor de la agenda climática?

A.L.: Ese riesgo existe, y el mensaje es claro: no podemos enfrentar el cambio climático sin proteger la biodiversidad. Colombia ha defendido que las dos agendas sean complementarias. Cali fortaleció la de biodiversidad y, camino a Belém, se impulsó la articulación entre biodiversidad, clima y degradación de la tierra. Esa visión también quedó en la actualización de la NDC 3.0, los compromisos que fija cada país, y en la búsqueda de coherencia con el Plan de Acción de Biodiversidad. En la COP31 hay que pasar del reconocimiento a decisiones integradas de implementación, financiación y seguimiento.

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Duma Boko, president of Botswana, center row from left, Alexander Stubb, president of Finland, center, and Mohamed Muizzu, president of the Maldives, pose for a photo behind Turkey President Recep Tayyip Erdogan, from front left, Ilham Aliyev, Azerbaijan president, Shavkat Mirziyoyev, president of Uzbekistan, and Shehbaz Sharif, prime minister of Pakistan, at the COP31 U.N. Climate Summit, Wednesday, Nov. 11, 2026, in Antalya, Turkey. (AP Photo/Khalil Hamra) Foto: AP Photo/Khalil Hamra

SEMANA: ¿Qué cambia si se deja de mirar un bosque solo por el carbono que guarda?

A.L.: Todo. En las discusiones climáticas los ecosistemas se han visto tradicionalmente como simples reservorios de carbono. Pero los bosques, los páramos y los humedales regulan el agua, reducen riesgos y sostienen medios de vida. Son vitales no solo para la mitigación, sino también para la adaptación y la resiliencia.

SEMANA: ¿Contar hectáreas restauradas es una mala métrica?

A.L.: Es insuficiente. Necesitamos saber si esas intervenciones recuperaron funciones ecológicas, conservaron la conectividad y redujeron la vulnerabilidad climática. En el Humboldt generamos información justamente para orientar esas decisiones y verificar sus beneficios.

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SEMANA: Concretamente, ¿qué lleva Colombia a Turquía?

A.L.: La experiencia de un país megadiverso con capacidades científicas, institucionales y territoriales para entender cómo se relacionan biodiversidad, clima y desarrollo. Para nosotros los ecosistemas no son un accesorio: son la base de la regulación hídrica, la resiliencia territorial y la adaptación de las comunidades.

Los humedales son aliados clave para la vida en la ciudad. Funcionan como esponjas naturales. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

SEMANA: ¿Y en el tema de la plata?

A.L.: Colombia ha ayudado a posicionar una idea: la ambición climática necesita condiciones reales para cumplirse. Eso significa financiación accesible, cooperación internacional, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades. Es clave para América Latina, donde la vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades exige más adaptación. La COP31 es la oportunidad de pasar de los compromisos de Belém a mecanismos para medir resultados y movilizar recursos.

SEMANA: Páramos, Amazonía, Chocó, arrecifes del Caribe. ¿Qué tan rápido se están transformando?

A.L.: En el Humboldt identificamos cómo el cambio climático puede transformar las condiciones que necesitan las especies y cómo eso se cruza con la deforestación, la fragmentación de hábitats y los incendios. Con modelación anticipamos cambios en la distribución de especies, áreas que podrían perder condiciones climáticas adecuadas y territorios que podrían servir de refugio. Lo hemos hecho, por ejemplo, con aves y anfibios.

SEMANA: ¿Hay un dato que preocupe especialmente?

A.L.: El de los páramos: una investigación divulgada por el Instituto estimó que cerca del 15 por ciento de estos ecosistemas fue afectado por incendios entre 1985 y 2022.

Los pingüinos Juanito de estas islas enfrentan una amenaza creciente por el cambio climático. Foto: Getty Images/500px

SEMANA: ¿Ese fuego es culpa del cambio climático?

A.L.: No necesariamente, y hay que ser rigurosos. El dato muestra una presión histórica relevante, pero no todos esos incendios son atribuibles al cambio climático. Es fundamental diferenciar las transformaciones que ya observamos de los riesgos proyectados, y combinar monitoreo ecológico, escenarios climáticos e información territorial para actuar antes de que las pérdidas sean irreversibles.

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SEMANA: ¿Cómo cabe la voz de una comunidad indígena en un foro dominado por métricas de carbono?

A.L.: La acción climática no puede construirse solo con indicadores de emisiones. La ciencia se fortalece cuando dialoga con los saberes de quienes habitan y gestionan los ecosistemas. Por eso hacemos monitoreo participativo, que no es solo recolectar datos: es construir capacidades locales, identificar en conjunto cómo cambia el territorio y producir conocimiento útil para decidir.

SEMANA: ¿Qué ejemplos van a mostrar?

A.L.: Páramos para la Vida y Guajira Conexión Biocultural, dos proyectos que el Instituto lleva a cabo con actores del territorio y que articulan conservación, restauración, adaptación y participación comunitaria. Demuestran que las comunidades tienen que intervenir en la construcción de soluciones climáticas y que sus conocimientos ayudan a orientar mejores políticas e inversiones.

SEMANA: Si tuviera un minuto frente a los negociadores, ¿qué les diría?

A.L.: Que el reto no es solo firmar nuevos acuerdos, sino lograr que la cooperación y los recursos alcancen para cumplirlos. Y que las decisiones políticas también se tomen con base en el conocimiento científico. Una transición sostenible tiene que reconocer las realidades ecológicas, sociales y culturales de los territorios.