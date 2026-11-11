Senderismo en la montaña: cómo prepararse para disfrutar del paisaje y cuidar el medio ambiente

El contacto con la naturaleza, la oportunidad de descubrir nuevos paisajes y la posibilidad de alejarse por unas horas de la rutina son algunas de las razones por las que cada vez más personas se interesan por el senderismo.

Esta actividad consiste en recorrer a pie caminos naturales, montañas, bosques y senderos rurales. Además de ser una alternativa para mantenerse activo, permite disfrutar de espacios al aire libre y conocer lugares que, en ocasiones, no son accesibles por otros medios.

Recomendaciones que debe tener en cuenta si quiere visitar los Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sin embargo, hacer una caminata no consiste únicamente en elegir una ruta y emprender el recorrido. Incluso los trayectos aparentemente sencillos pueden presentar dificultades si no se consideran factores como el estado del terreno, las condiciones climáticas, la distancia y la preparación física de los participantes.

Por esta razón, organizar el equipaje con anticipación es una parte fundamental de la preparación. De acuerdo con recomendaciones de The North Face, preparar una mochila para senderismo implica seleccionar los elementos indispensables y distribuirlos correctamente, de manera que se evite cargar peso innecesario y se mantenga el equilibrio mientras se camina.

Para conseguirlo, lo aconsejable es ubicar los objetos más pesados cerca de la espalda, mientras que los artículos que se necesitan con mayor frecuencia deben quedar en la parte superior o en compartimentos de fácil acceso. La ropa, por su parte, puede servir para proteger los elementos frágiles y evitar que se golpeen durante el trayecto.

Imagen de referencia de caminatas por el medio ambiente. Foto: Getty Images

Si la ruta atraviesa zonas húmedas o existe la posibilidad de lluvia, es conveniente utilizar una maleta impermeable o una cubierta protectora para mantener las pertenencias y los dispositivos electrónicos a salvo de la humedad.

¿Qué elementos llevar para una caminata?

El contenido debe ajustarse a la duración, la dificultad y las condiciones de cada recorrido. La intención es contar con lo necesario para responder ante posibles imprevistos, sin transportar artículos que terminen convirtiéndose en una carga adicional.

Para una excursión de un día, por ejemplo, es recomendable llevar entre uno y dos litros de agua, alimentos ligeros, ropa adecuada para los cambios de temperatura, protector solar y un botiquín de primeros auxilios.

Imagen de referencia de mujer haciendo una caminata. Foto: Getty Images

A estos elementos se pueden sumar un mapa o dispositivo GPS, una brújula, teléfono con suficiente batería, una linterna, una manta térmica de emergencia y los documentos de identificación.

En definitiva, una buena experiencia de senderismo comienza antes de llegar al punto de partida. Revisar la ruta, anticiparse a las condiciones del clima y organizar correctamente la maleta permite disfrutar del paisaje con mayor tranquilidad y estar mejor preparado frente a cualquier eventualidad.