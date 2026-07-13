¿Quiere que su lengua de suegra luzca más brillante? Este es el ingrediente casero que puede ayudar a limpiar sus hojas

La lengua de suegra o sansevieria es una de las plantas de interior más comunes en los hogares, gracias a su resistencia y a los pocos cuidados que requiere. Sin embargo, aunque soporta diferentes condiciones ambientales, el polvo que se acumula sobre sus hojas puede hacer que pierda parte de su color y brillo característicos.

Así puede preparar un abono casero con cáscaras de huevo para que las suculentas crezcan y florezcan sanas

Para evitarlo, algunas personas recurren a un método casero que utiliza un ingrediente fácil de encontrar en cualquier cocina: la leche. Al mezclarla con agua y aplicarla correctamente, puede ayudar a retirar la suciedad adherida a las hojas y mejorar su apariencia.

La preparación es sencilla. Solo se necesita una parte de leche por tres partes de agua. Una vez lista la mezcla, se recomienda humedecer un paño de microfibra o un algodón limpio y pasarlo suavemente sobre cada hoja, desde la base hasta la punta, sin ejercer demasiada presión. Al finalizar, es conveniente retirar el exceso de humedad con un paño seco.

La lengua de suegra se relaciona con protección y buena energía. Foto: Getty Images

Este método es utilizado por aficionados a la jardinería, porque permite eliminar la capa de polvo que suele acumularse con el tiempo y devolver a la planta un aspecto más limpio. Además, algunas publicaciones sobre cuidado de plantas señalan que, al aplicarse de forma diluida, la leche puede dejar una fina película que aporta brillo a las hojas.

No obstante, el procedimiento debe realizarse con moderación. Utilizar leche sin diluir o dejar residuos sobre la planta podría favorecer la aparición de malos olores o atraer insectos. Por ello, la recomendación es respetar la proporción de la mezcla y evitar que el líquido permanezca sobre las hojas durante mucho tiempo.

Más allá de este truco, mantener la lengua de suegra en buen estado depende principalmente de cuidados básicos. Esta especie prefiere espacios con buena iluminación, aunque sin exposición prolongada al sol directo, y necesita riegos moderados, ya que el exceso de agua puede afectar sus raíces.

Aunque parece inofensivo, liberar sus peces dorados puede poner en riesgo la biodiversidad: esto advierten los expertos

Realizar una limpieza periódica también contribuye a que las hojas permanezcan libres de polvo y reciban mejor la luz. Por eso, además del uso ocasional de la mezcla de leche y agua, basta con pasar un paño húmedo cada cierto tiempo para conservar el aspecto saludable de una de las plantas más populares en los hogares.

Aunque este truco puede ser una alternativa para limpiar sus hojas, lo más importante sigue siendo mantener una rutina de cuidados adecuada, con riegos moderados, buena iluminación y revisiones periódicas para detectar a tiempo la presencia de plagas o enfermedades.