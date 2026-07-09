Hallan extraños objetos en las profundidades del océano de Hawái que desconciertan a los científicos

Aunque los océanos cubren la mayor parte de la superficie del planeta, gran parte de sus profundidades continúa siendo un territorio inexplorado. A pesar de décadas de investigaciones y expediciones científicas, los expertos aún conocen muy poco sobre lo que ocurre en el fondo marino, donde permanecen ocultos numerosos fenómenos y hallazgos que llaman la atención de la comunidad científica.

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Un estudio publicado en la revista Science Advances realizó un cálculo sobre cuánto se ha logrado descubrir hasta ahora en los océanos. La investigación evidenció que, en más de seis décadas, la exploración ha sido mínima en comparación con la grandeza de los mares.

De acuerdo con las estimaciones, en más de seis décadas solo se ha explorado una mínima parte del fondo marino: un 0,001%, equivalente a 3.823 kilómetros cuadrados. Entre los descubrimientos que más han llamado la atención figura una formación con apariencia de un camino de ladrillos amarillos, localizada en las profundidades de Hawái, un hallazgo que dio lugar a numerosas especulaciones con la legendaria Atlántida.

En 2022, un buque de exploración llamado Nautilus realizaba una misión científica al norte de Hawái, con el objetivo de estudiar la dorsal submarina ubicada en el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, una extensa formación geológica bajo el océano. Durante la expedición, el equipo buscaba conocer más sobre estas estructuras poco exploradas.

Mientras realizaban las exploraciones, los investigadores encontraron una estructura poco común en las profundidades del océano Pacífico. El hallazgo consistía en una formación de bloques de tono amarillento que parecía dibujar un camino, un aspecto que sorprendió a los científicos por su aparente regularidad, muy diferente a las formaciones que habitualmente se observan en el fondo marino.

La apariencia geométrica de la roca no es producto de intervención humana, sino de procesos físicos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y captura de pantalla de E/V Nautilus

Según las grabaciones obtenidas durante la expedición, el descubrimiento ocurrió a cerca de 1.000 metros de profundidad. En ese punto, los investigadores observaron una formación que describieron como un “lecho de lago seco”, cuya apariencia recordaba a una superficie pavimentada.

Aunque el hallazgo dio pie inicialmente a especulaciones que lo relacionaban con la mítica Atlántida, las investigaciones posteriores descartaron esa posibilidad. Los científicos concluyeron que la estructura corresponde a una formación natural creada por fracturas en roca volcánica después de intensas erupciones.