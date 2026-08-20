Cómo eliminar los mosquitos de sus plantas de interior con un ingrediente casero: el truco para unas hojas más verdes

Quienes cuidan plantas en casa suelen enfrentarse a problemas que, si no se atienden a tiempo, pueden afectar las raíces y el desarrollo de las hojas. Uno de los más comunes es la aparición de mosquitos en el sustrato, una plaga que no solo resulta molesta dentro del hogar, sino que también puede causar daños cuando sus larvas comienzan a alimentarse de la tierra.

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Según Pur Plant, los mosquitos del sustrato son pequeños insectos que suelen aparecer sobre la tierra de las macetas cuando se combinan el calor, la humedad y el exceso de riego. Sus larvas se alimentan de materia orgánica en descomposición y, aunque rara vez perjudican a las plantas adultas, sí representan un riesgo para plantones y ejemplares jóvenes.

La mejor forma de evitar esta plaga es reducir las condiciones que favorecen su reproducción. Para ello, se recomienda airear el sustrato, disminuir la humedad entre riegos, colocar un tapón de corcho para absorber el exceso de agua y utilizar una mezcla con buen drenaje, compuesta por perlita, fibra de coco, humus de lombriz y turba.

El efectivo remedio casero que los elimina

Cuando la plaga apenas comienza, no siempre es necesario recurrir a productos especializados. De acuerdo con la misma fuente, varios remedios caseros pueden ayudar a controlar los mosquitos utilizando ingredientes que normalmente ya están en casa. Algunos actúan como trampas gracias a sus olores atrayentes, mientras que otros funcionan como repelentes naturales.

Las plantas de interior y exterior pueden presentar diferentes problemas relacionados con su cuidado. Foto: Getty Images

Entre las opciones más populares está colocar trozos de limón cerca de la maceta, dejar un vaso con infusión de canela junto a la planta o usar un recipiente con citronela y clavos de especia para mantener alejados a los insectos. También pueden esparcirse posos de café cerca del lugar donde suelen concentrarse.

Si la intención es capturarlos, es posible preparar trampas sencillas con miel, una copa de vino o una mezcla de azúcar y vinagre de manzana dentro de una botella reutilizada, una combinación que atrae a los insectos y ayuda a reducir su presencia alrededor de la planta.

La presencia de pequeños mosquitos sobre el sustrato es una situación frecuente. Foto: Getty Images

Qué hacer si la plaga persiste

Si los remedios caseros no son suficientes, una alternativa es utilizar insecticidas ecológicos. El jabón potásico debe aplicarse siguiendo las indicaciones del fabricante, mientras que la tierra de diatomeas debe espolvorearse sobre el sustrato sin entrar en contacto con el tallo.

Estas medidas, acompañadas de un cambio de sustrato cuando sea necesario y de un riego más controlado, contribuyen a eliminar los mosquitos de la tierra y a prevenir que vuelvan a aparecer.