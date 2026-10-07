Ni mucha agua ni poca luz: este es el sencillo truco para que una orquídea vuelva a florecer

Las orquídeas se han convertido en una de las plantas favoritas para decorar los interiores del hogar, especialmente por sus llamativas flores y su capacidad para transformar cualquier espacio. Sin embargo, mantenerlas en floración puede convertirse en un desafío para quienes las cultivan en casa.

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Lo cierto es que, para estimular una nueva floración, no siempre es necesario recurrir a productos especiales o técnicas complicadas. Uno de los aspectos más importantes consiste en encontrar un equilibrio que permita favorecer este proceso de forma natural y efectiva, con el objetivo de que la planta vuelva a florecer.

Lo primero es que, aunque las orquídeas pueden adaptarse a diferentes espacios del hogar, necesitan suficiente luz para desarrollarse adecuadamente. Una ubicación demasiado oscura puede favorecer que la planta conserve sus hojas, pero dificultar la aparición de nuevas varas florales.

Orquídeas rosadas sobre la mesa. Foto: Getty Images

De acuerdo con el truco compartido por la creadora del perfil de TikTok, En Abril Hojas Mil, dedicada a la jardinería y plantas de interior, la luz es uno de los factores fundamentales para estimular nuevamente la floración de las orquídeas. Por ello, recomienda ubicarlas cerca de una ventana con buena iluminación, aunque evitando la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

Una señal de que la iluminación puede ser adecuada es el color de las hojas. Cuando estas presentan un tono verde medio, podrían indicar que la planta está recibiendo una cantidad razonable de luz. Por el contrario, unas hojas excesivamente oscuras pueden ser señal de poca iluminación, mientras que una coloración amarillenta acompañada de otros signos de estrés puede estar relacionada con una exposición excesiva.

El cuidado adecuado consiste en proporcionar agua cuando la planta la necesita. Foto: Getty Images

¿Cómo estimular la floración?

Además de la iluminación, la creadora de contenido destaca la importancia de los cambios de temperatura para estimular una nueva floración. Según explica, las orquídeas necesitan experimentar un ligero descenso térmico, por lo que en su caso mantiene las plantas alrededor de los 23 °C durante el día y los 16 °C por la noche en invierno. Este contraste busca recrear condiciones similares a las de su entorno natural y favorecer el inicio de un nuevo ciclo floral.

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La recomendación también apuesta por respetar el ritmo natural de la planta, sin recurrir necesariamente a fertilizantes agresivos o podas innecesarias. La experta aconseja ubicarlas en espacios donde puedan “ver el cielo” y recibir suficiente luz natural, en lugar de desecharlas cuando dejan de florecer.

De acuerdo con su experiencia, brindarles las condiciones adecuadas y tener paciencia puede ayudar a que las orquídeas vuelvan a producir flores.