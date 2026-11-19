Los bosques de todo el mundo atraviesan un proceso de deterioro que genera preocupación por sus efectos sobre el equilibrio ambiental. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida de cobertura forestal representa una amenaza para la seguridad alimentaria y reduce la capacidad de los ecosistemas para hacer frente al cambio climático.

Advierten un fenómeno que estaría dejando graves consecuencias en todo el mundo: científicos encienden las alarmas

Desde 1990, la deforestación ha provocado la pérdida de más de 489 millones de hectáreas de bosque en el planeta, a las que se suman extensas áreas que presentan graves niveles de degradación. Esta situación refleja la magnitud de una problemática que continúa afectando los ecosistemas y comprometiendo sus funciones naturales.

Aunque durante las últimas dos décadas se han establecido acuerdos internacionales para recuperar más de 1.000 millones de hectáreas, los resultados todavía están lejos de las metas propuestas. De acuerdo con información citada por National Geographic, apenas una quinta parte de esa superficie ha recibido intervenciones efectivas.

Foto de referencia de la deforestación de árboles. Foto: Getty Images

Los bosques ocupan cerca de un tercio de la superficie terrestre, con aproximadamente 4.140 millones de hectáreas que concentran hasta el 80% de la biodiversidad continental. Además de servir como refugio para numerosas especies, estos ecosistemas almacenan alrededor de 714 gigatoneladas de carbono y contribuyen a regular las precipitaciones en el planeta.

Su importancia también se refleja en el bienestar de las comunidades, pues cerca de una tercera parte de la población mundial depende directamente de los recursos forestales para su subsistencia y desarrollo económico. Por esta razón, su deterioro no solo representa un problema ambiental, sino que también puede afectar las condiciones de vida.

Foto de referencia de la deforestación de los árboles. Foto: Getty Images

Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan múltiples amenazas. Cada año, cerca de 127 millones de hectáreas de bosque resultan afectadas por incendios forestales, mientras que las plagas, las enfermedades y los fenómenos meteorológicos extremos agravan su deterioro. A esto se suman la expansión agrícola, la contaminación y la extracción de combustibles fósiles.

Frente a este panorama, la recuperación de los terrenos degradados podría representar una oportunidad económica y ambiental. Según las estimaciones, restaurar 1.000 millones de hectáreas permitiría generar beneficios cercanos a los 1,8 billones de dólares anuales, además de fortalecer la seguridad alimentaria y las economías de las zonas rurales.

El director general de la FAO, Qu Dongyu, advirtió sobre la necesidad de actuar antes de que las consecuencias sean más difíciles de revertir. Según explicó, retrasar o ejecutar de manera inadecuada los procesos de restauración podría incrementar los costos, profundizar las desigualdades y mantener los ecosistemas en condiciones insostenibles. Por ello, destacó la importancia de impulsar políticas públicas e inversiones destinadas a recuperar los bosques.