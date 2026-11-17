Entre las principales preocupaciones de la comunidad científica se encuentran los cambios que están experimentando los océanos, un fenómeno que se ha intensificado con el paso de los años y que amenaza el equilibrio de los ecosistemas marinos.

El mundo se enfrenta a una nueva amenaza: fenómeno podría aumentar la pobreza y causar millonarias pérdidas

Entre las señales más evidentes están el aumento de la temperatura del agua, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la acidificación. Aunque estos problemas no siempre son visibles y muchos ocurren lejos de las ciudades, sus consecuencias pueden extenderse a diferentes regiones del planeta y afectar directamente la vida de las personas.

Esto se debe a que los océanos cumplen funciones esenciales para el equilibrio de la Tierra: ayudan a regular el clima, absorben gran parte del exceso de calor generado por el calentamiento global, contribuyen a la producción del oxígeno y son el sustento de millones de ciudadanos.

Una de las señales de alerta se encuentra en la Antártida Occidental, donde está el glaciar Thwaites, conocido como el ‘Glaciar del fin del mundo’.

Un estudio publicado en la revista Nature Communications analizó la historia de esta capa de hielo para comprender cómo ha respondido a los períodos de calentamiento registrados a lo largo del tiempo.

Imagen de referencia de un glaciar en la Antártida. Foto: getty Images / Posnov

Los investigadores encontraron que el glaciar está perdiendo hielo a un ritmo acelerado debido al contacto con aguas oceánicas cálidas, que derriten su base y favorecen su desprendimiento progresivo del lecho marino.

Para reconstruir estos cambios, el equipo examinó muestras de arcilla y sedimentos extraídas a unos 4.000 metros de profundidad. Entre los hallazgos, identificó que la presencia de caolinita, un tipo de arcilla, cayó prácticamente a cero durante los períodos interglaciales de calentamiento ocurridos en los últimos 800.000 años. Esta evidencia ofrece nuevas pistas sobre la respuesta de la capa de hielo ante el aumento de las temperaturas.

A estos hallazgos se suman otras investigaciones que advierten que el retroceso de Thwaites podría avanzar más rápido de lo previsto. A partir de un modelo que reconstruyó cerca de tres décadas de cambios en el glaciar, los científicos determinaron que las zonas donde el hielo entra en contacto con el océano desempeñan un papel decisivo en su deterioro.

Imagen de referencia de mujer viendo un glaciar derretirse. Foto: Universal Images Group via Getty

Las proyecciones apuntan a que Thwaites podría comenzar a desprenderse de importantes elevaciones del fondo marino hacia 2038. De mantenerse esta tendencia, el proceso podría contribuir a elevar hasta 30 milímetros (3 centímetros) el nivel medio global del mar para 2100, casi el doble de lo calculado en estimaciones anteriores, incluso sin un calentamiento climático adicional.

La magnitud del retroceso ya es evidente: desde mediados de la década de 1990, el glaciar ha perdido aproximadamente 25 kilómetros en su sector occidental. Un cambio que refleja la vulnerabilidad de la Antártida Occidental y que refuerza las preocupaciones científicas sobre el futuro de los océanos y sus efectos en el planeta.