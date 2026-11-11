El océano Pacífico enfrenta un fenómeno de magnitudes inéditas por el episodio de Súper El Niño, considerado uno de los más intensos desde que existen registros. Este fenómeno comenzó a generar importantes anomalías térmicas en las profundidades marinas, lo que mantiene en alerta a la comunidad científica por sus posibles efectos sobre las costas de América del Norte durante los próximos meses.

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Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la formación de una enorme onda Kelvin oceánica. A diferencia de las olas convencionales, este fenómeno consiste en una masa de agua cálida que se desplaza por el océano y modifica la distribución de las temperaturas entre las capas superficiales y las aguas profundas.

Según las advertencias de expertos del National Oceanography Centre del Reino Unido, este movimiento puede alterar el límite entre las aguas frías y cálidas, provocando un incremento prolongado del nivel del mar. Esta situación podría afectar a diferentes regiones costeras, especialmente en la franja del Pacífico norteamericano.

Zonas densamente pobladas figuran entre las más vulnerables al calor extremo del futuro. Foto: Getty Images

El fenómeno comienza en el océano Pacífico ecuatorial, donde el debilitamiento de los vientos alisios favorece el desplazamiento de grandes masas de agua cálida hacia el este. Al llegar a las costas de América, esta corriente se divide en dos ramificaciones que avanzan hacia el norte y el sur a una velocidad cercana a los 10 kilómetros por hora, impactando especialmente en California y otros territorios costeros cercanos.

De acuerdo con las proyecciones científicas, esta anomalía podría elevar el nivel del mar hasta 30 centímetros adicionales durante varias semanas. Este incremento se explica por la expansión térmica del agua a medida que aumenta su temperatura, y no por la llegada de una mayor cantidad de agua.

Imagen de referencia de los océanos. Foto: Getty Images

Además, la llegada de este fenómeno oceánico, sumada a las tormentas invernales previstas, podría aumentar considerablemente los riesgos para las comunidades y las infraestructuras ubicadas en la costa. Las autoridades advierten que los mayores daños se producen cuando las tempestades coinciden con las pleamares, una combinación que intensifica la erosión de las playas y eleva la probabilidad de inundaciones graves en diferentes sectores.

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Frente a estos pronósticos, respaldados por el National Weather Service Climate Prediction Center, las autoridades gubernamentales han comenzado a implementar medidas de prevención. Entre ellas se encuentra la declaración del estado de emergencia, cuyo objetivo es agilizar la movilización de recursos para proteger a la población, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y preservar los ecosistemas naturales antes de que lleguen los episodios climáticos más intensos.