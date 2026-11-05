Recomendaciones que debe tener en cuenta si quiere visitar los Parques Nacionales Naturales de Colombia

Para los amantes de la biodiversidad, visitar un parque natural puede ser una de las experiencias más enriquecedoras. Estos espacios permiten entrar en contacto con la naturaleza, observar de cerca diferentes especies y descubrir la riqueza ambiental que albergan los ecosistemas del país.

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Sin embargo, recorrer estos territorios también implica asumir un compromiso con su conservación. La presencia de turistas puede generar alteraciones en el entorno si no se toman las precauciones necesarias.

Por esta razón, antes de organizar una excursión, es importante conocer y cumplir las recomendaciones de Parques Nacionales Naturales de Colombia, orientadas a proteger estos espacios y garantizar que puedan ser disfrutados por las próximas generaciones.

Una de las primeras medidas está relacionada con los productos de uso personal. La entidad aconseja utilizar protectores solares con componentes biodegradables, dado que algunos ingredientes de las fórmulas convencionales pueden afectar la fauna y la flora cuando entran en contacto con el agua o el suelo.

Asimismo, para evitar la acumulación de basura, se recomienda no llevar elementos de plástico desechables, como botellas, pitillos y platos, y optar por recipientes y utensilios reutilizables. Una regla básica durante la visita es que todo lo que ingrese al área protegida debe salir con el visitante.

Imagen de referencia de parques Nacionales Naturales de Colombia. Foto: Parques Nacionales Naturales de Colombia

El encuentro con animales silvestres es otro de los atractivos de estos recorridos, pero es clave mantener una distancia prudente. Alimentarlos o intentar tocarlos puede modificar sus hábitos, alterar su comportamiento natural y poner en peligro tanto a los ejemplares como a las personas.

De igual forma, las actividades recreativas deben limitarse a los espacios habilitados. Esto implica no encender fogatas ni instalar campamentos en lugares no autorizados. También está restringido el uso de drones dentro de las áreas protegidas, por lo que estos dispositivos no deben llevarse para realizar actividades recreativas o registrar imágenes del paisaje.

A estas medidas se suman otras prohibiciones que buscan mantener condiciones adecuadas dentro de los parques. No está permitido ingresar ni consumir sustancias psicoactivas, tampoco embriagarse durante la visita.

Por otra parte, antes de emprender el viaje es necesario revisar las condiciones de ingreso de cada destino. Algunos parques exigen que los recorridos se realicen en compañía de un guía autorizado, por lo que los ciudadanos deben gestionar este servicio y hacer las reservas con anticipación.

Imagen de referencia de persona visitando Parques Nacionales Naturales de Colombia. Foto: Getty Images

En determinados casos, también se solicita contar con una póliza o seguro que cubra posibles accidentes y operaciones de rescate. No obstante, estos requisitos pueden cambiar según el área protegida.

Cumplir estas indicaciones permite disfrutar de la riqueza natural del país sin poner en riesgo los ecosistemas.