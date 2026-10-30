¿Cada cuánto debería lavar ropa para evitar desperdiciar agua y pagar menos en la factura?

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. Su principal función es facilitar la limpieza de la ropa, reducir el esfuerzo del lavado a mano y ofrecer distintos programas que se adaptan al tipo de tejido, el nivel de suciedad y la cantidad de prendas.

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Sin embargo, aunque este aparato simplifica las tareas domésticas, utilizarlo sin una planificación adecuada puede incrementar el consumo de agua y energía y, por consiguiente, elevar el valor de las facturas de los servicios públicos.

Uno de los errores más frecuentes es poner en marcha la lavadora cada vez que se acumulan unas pocas prendas. Aunque esta costumbre puede parecer práctica para mantener la ropa limpia, no siempre representa la opción más eficiente.

Cada ciclo requiere una determinada cantidad de agua, incluso cuando el tambor está lejos de su capacidad máxima. Por esta razón, organizar los días de lavado y aprovechar la carga del electrodoméstico ayuda a evitar el desperdicio de recursos.

Imagen de referencia de persona usando la lavadora. Foto: Getty Images

De acuerdo con Home Healthy Home, la frecuencia de lavado depende de factores como el tipo de prenda, el tiempo de uso, el contacto con la piel y la cantidad de sudor o suciedad acumulada. Esto significa que no toda la ropa necesita pasar por la lavadora después de cada puesta.

Por ejemplo, la ropa interior y las medias deben lavarse después de cada uso, mientras que los pantalones y abrigos pueden utilizarse varias veces antes de necesitar una limpieza, siempre que no presenten manchas, humedad ni malos olores.

En cuanto a la ropa de cama, lo recomendable es lavar las sábanas cada una o dos semanas y las toallas de baño aproximadamente una vez por semana. La ropa deportiva, por su parte, debe lavarse después de cada entrenamiento cuando haya acumulado sudor.

Imagen de referencia de persona lavando ropa. Foto: Getty Images

Incorporar estas prácticas a la rutina permite reducir los ciclos de lavado innecesarios y, con ello, ahorrar agua, energía y detergente. También contribuye a conservar las prendas en mejores condiciones durante más tiempo.

Para complementar estos hábitos, es conveniente ventilar la ropa después de usarla, limpiar las manchas puntuales sin lavar toda la prenda y consultar las etiquetas para seleccionar el programa y la temperatura adecuados.