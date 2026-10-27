Tecnología

Captan extraña criatura que desconcierta a los investigadores: tiene extremidades largas y una cola de 90 centímetros

Los investigadores describieron al supuesto animal como un depredador ágil e inteligente, capaz de desplazarse con facilidad por diferentes superficies.

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Redacción Tecnología
27 de octubre de 2026 a las 1:53 p. m.
Los investigadores sostienen que sus características no coinciden con las de animales habituales de la región.
Los investigadores sostienen que sus características no coinciden con las de animales habituales de la región. Foto: X @jaimemaussan1

En distintas ocasiones, varias personas han reportado avistamientos de criaturas con un aspecto inusual, lo que ha alimentado diversas teorías, especialmente en torno a una de las figuras más míticas del folclore: el llamado “chupacabras”.

Foto de referencia sobre un ovni - Fotomontaje de Getty
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En la frontera entre Estados Unidos y México, el investigador de fenómenos ovnis, Jaime Maussan, asegura haber obtenido imágenes de un animal que merodearía por el Valle de Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Según los reportes, la criatura sería responsable de ataques contra gallinas, gallos, conejos y otros animales domésticos.

Imágenes virales de una criatura inusual

Un equipo de investigadores difundió videos en los que, según sus integrantes, aparece una criatura de extremidades largas y cola extendida que camina por una zona boscosa. Las imágenes fueron replicadas por el diario británico Daily Mail y otros medios mexicanos.

La controversia aumentó después de que Jaime Maussan viajara a Ciudad Juárez para investigar el supuesto avistamiento. Según los investigadores, la apariencia de la criatura no coincide plenamente con la de especies comunes de la región, como mapaches, zarigüeyas o ratas. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una identificación científica concluyente que permita determinar a qué especie pertenece el animal captado en los registros.

Durante una rueda de prensa, cuatro asistentes de investigación que colaboran con Jaime Maussan calcularon que la criatura tendría cerca de 1,80 metros de longitud, desde la cabeza hasta el extremo de la cola, que mediría aproximadamente 90 centímetros. Además, según informó el diario británico Daily Mail, los investigadores estimaron sus dimensiones al compararla con una pared de ladrillos por la que, aseguran, habría trepado.

Maussan describió al supuesto animal como un depredador ágil e inteligente, capaz de desplazarse con facilidad por diferentes superficies. Asimismo, planteó que su origen no necesariamente sería extraterrestre, sino que podría tener una procedencia “interdimensional”, aunque estas afirmaciones no están respaldadas por pruebas científicas.

Por su parte, la policía del lado estadounidense de la frontera, en Texas, indicó al diario El Paso Times que no tenía registros de encuentros inusuales ni de muertes de animales de granja vinculados con las declaraciones de Maussan.

Según el Daily Mail, esta ausencia de reportes se mantenía desde el 5 de octubre, fecha en la que el investigador comenzó a hablar públicamente sobre el caso.

Hasta el momento, no se han divulgado muestras biológicas, restos u otras evidencias materiales que permitan analizar las características del supuesto animal y determinar su especie.