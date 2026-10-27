Captan extraña criatura que desconcierta a los investigadores: tiene extremidades largas y una cola de 90 centímetros

En distintas ocasiones, varias personas han reportado avistamientos de criaturas con un aspecto inusual, lo que ha alimentado diversas teorías, especialmente en torno a una de las figuras más míticas del folclore: el llamado “chupacabras”.
En la frontera entre Estados Unidos y México, el investigador de fenómenos ovnis, Jaime Maussan, asegura haber obtenido imágenes de un animal que merodearía por el Valle de Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Según los reportes, la criatura sería responsable de ataques contra gallinas, gallos, conejos y otros animales domésticos.
Imágenes virales de una criatura inusual
Un equipo de investigadores difundió videos en los que, según sus integrantes, aparece una criatura de extremidades largas y cola extendida que camina por una zona boscosa. Las imágenes fueron replicadas por el diario británico Daily Mail y otros medios mexicanos.
Sin duda, una de más extraordinarias evidencias de la misteriosa criatura del Valle de Juárez, registrada el 14 de octubre de 2026. https://t.co/p9yOnzvaxi— Jaime Maussan (@jaimemaussan1) October 26, 2026
La controversia aumentó después de que Jaime Maussan viajara a Ciudad Juárez para investigar el supuesto avistamiento. Según los investigadores, la apariencia de la criatura no coincide plenamente con la de especies comunes de la región, como mapaches, zarigüeyas o ratas. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una identificación científica concluyente que permita determinar a qué especie pertenece el animal captado en los registros.
Durante una rueda de prensa, cuatro asistentes de investigación que colaboran con Jaime Maussan calcularon que la criatura tendría cerca de 1,80 metros de longitud, desde la cabeza hasta el extremo de la cola, que mediría aproximadamente 90 centímetros. Además, según informó el diario británico Daily Mail, los investigadores estimaron sus dimensiones al compararla con una pared de ladrillos por la que, aseguran, habría trepado.
CHUPACABRA NO MÉXICO? CRIATURA MISTERIOSA É FOTOGRAFADA E MOBILIZA INVESTIGADORES! Uma criatura misteriosa, suspeita de atacar galinhas, teria sido fotografada em Ciudad Juárez, na fronteira do México com os Estados Unidos, reacendendo um dos maiores mistérios da criptozoologia: o lendário Chupacabra! O caso chamou a atenção do conhecido ufólogo Jaime Maussan, que, ao lado de outros quatro pesquisadores, estaria investigando os relatos. Uma equipe foi mobilizada para tentar localizar e identificar o suposto animal. Mas afinal, o que realmente aparece na fotografia? Seria um animal conhecido, uma identificação equivocada ou algo ainda não explicado? Até o momento, as informações divulgadas não comprovam a existência de uma criatura desconhecida. 🔎 QUEREMOS SABER SUA OPINIÃO! 👽 Você acredita que o Chupacabra realmente existe? 🐾 Seria apenas um animal comum confundido com uma criatura misteriosa? ❓ Ou estamos diante de algo que merece uma investigação mais aprofundada? CONTE NOS COMENTÁRIOS: CHUPACABRA, ANIMAL DESCONHECIDO OU CONFUSÃO? 📢 Compartilhe esta publicação com alguém que adora mistérios e fenômenos inexplicáveis! @jaimemaussan1— REVISTA FENÔMENO OVNI (@TLTufologo) October 22, 2026
Maussan describió al supuesto animal como un depredador ágil e inteligente, capaz de desplazarse con facilidad por diferentes superficies. Asimismo, planteó que su origen no necesariamente sería extraterrestre, sino que podría tener una procedencia “interdimensional”, aunque estas afirmaciones no están respaldadas por pruebas científicas.
Por su parte, la policía del lado estadounidense de la frontera, en Texas, indicó al diario El Paso Times que no tenía registros de encuentros inusuales ni de muertes de animales de granja vinculados con las declaraciones de Maussan.
Según el Daily Mail, esta ausencia de reportes se mantenía desde el 5 de octubre, fecha en la que el investigador comenzó a hablar públicamente sobre el caso.
Hasta el momento, no se han divulgado muestras biológicas, restos u otras evidencias materiales que permitan analizar las características del supuesto animal y determinar su especie.