EE. UU. revela nuevos archivos secretos sobre ovnis; extraño triángulo negro que volaba a 2.900 kilómetros por hora.

Estados Unidos dio a conocer una nueva colección de documentos gubernamentales relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis), en una iniciativa que busca ampliar el acceso público a información que durante años permaneció bajo reserva. La séptima entrega incluye testimonios de observaciones recientes y expedientes que se remontan a mediados del siglo XX.

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Uno de los casos que más atención ha despertado describe el avistamiento de un objeto negro con forma triangular cerca de una instalación sensible ubicada en el oeste del país.

Según el informe, los observadores calcularon que el artefacto alcanzó una velocidad cercana a los 2.900 kilómetros por hora, después de permanecer suspendido brevemente en el aire.

Estados Unidos desclasifica nuevos archivos sobre ovnis Foto: Departamento de Guerra

La descripción señala que el objeto tenía características diferentes a las de una aeronave convencional. Los testigos no identificaron emisiones visibles de escape y aseguraron que no escucharon ruido durante el episodio. El documento también incorpora ilustraciones destinadas a representar la trayectoria observada.

Sin embargo, el expediente no ofrece una explicación definitiva sobre la naturaleza del objeto. Además, algunos datos, como la fecha exacta del incidente y su ubicación específica, permanecen censurados en la versión pública.

Documentos de distintas épocas

La publicación no se limita a observaciones recientes. Entre los registros aparecen informes de décadas anteriores, incluidos reportes de objetos detectados por tripulaciones militares y testimonios de personas que afirmaron haber visto luces o figuras inusuales en el cielo.

Estados Unidos desclasifica nuevos archivos sobre ovnis Foto: Departamento de Guerra

Uno de los documentos describe un contacto de radar registrado en 1957 durante una misión de un bombardero B-52 sobre Arabia Saudita. También figuran relatos de avistamientos cerca de la isla Catalina, frente a California, durante la década de 1950.

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La divulgación forma parte del programa PURSUE, creado para facilitar la publicación de documentos oficiales sobre fenómenos anómalos no identificados. La iniciativa responde al interés público por conocer qué información conserva el Gobierno estadounidense sobre estos episodios.

No obstante, que un caso continúe sin resolver no significa que tenga un origen extraterrestre. La falta de datos suficientes impide establecer conclusiones definitivas sobre algunos avistamientos.