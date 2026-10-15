Astronauta que pisó la Luna sorprende con inesperada declaración sobre los ovnis: “Lo que estamos viendo es real”

La posibilidad de vida extraterrestre y la presencia de objetos voladores no identificados (ovni) continúan despertando interés entre las personas. Mientras algunas teorías plantean la existencia de civilizaciones fuera de la Tierra, otras interpretaciones se fundamentan en creencias religiosas.

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En este contexto, Charles Duke, uno de los astronautas que llegó a la superficie lunar durante las misiones Apolo de la Nasa, compartió una particular visión sobre estos fenómenos.

En una entrevista con la cadena cristiana estadounidense CBN, Duke, de 91 años, afirmó que los ovnis no estarían relacionados con seres extraterrestres, sino con entidades demoníacas.

Los ovnis no estarían relacionados con seres extraterrestres

Desde su perspectiva religiosa, estas presencias tendrían como propósito alejar a las personas de la fe y generar dudas sobre sus creencias espirituales. Aunque considera que los ovnis son fenómenos reales, cuestionó las teorías que los vinculan con civilizaciones de otros planetas.

Los ovnis no estarían relacionados con seres extraterrestres, sino con entidades demoníacas. Foto: Getty Images

Para explicar su postura, el exastronauta citó la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, que señala que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz.

A partir de este pasaje bíblico, advirtió sobre los posibles riesgos espirituales que, desde su perspectiva, podría representar la búsqueda de vida extraterrestre.

“El Señor dice que lo que estamos viendo es real, pero el diablo puede aparecer como un ángel de luz, dice la Biblia (...) Los ovnis intentan apartarnos de la verdad. Son demoníacos”, afirmó el exastronauta al exponer su visión sobre estos fenómenos.

Ilustración de ovnis moviéndose cerca de la Tierra. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

¿Quién es Charles Duke?

Charles Duke alcanzó un lugar destacado en la historia de la exploración espacial en abril de 1972, cuando integró la misión Apolo 16 de la Nasa. Durante esta expedición, se convirtió en la décima persona en caminar sobre la Luna y, con 36 años, fue el astronauta más joven en pisar su superficie.

Su participación en esta misión tripulada representó un hito en su trayectoria y contribuyó a consolidar su nombre entre las figuras relevantes del programa Apolo, una de las iniciativas más importantes de Estados Unidos para explorar el satélite natural de la Tierra.