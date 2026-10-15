El rover Perseverance de la Nasa acaba de hacer historia en Marte: superó un récord que durante años parecía difícil de alcanzar

El rover Perseverance de la NASA alcanzó una nueva marca en el día marciano número 2006 de su misión, cubriendo en cinco años y medio una distancia que a Opportunity le tomó casi quince. Se trata de la mayor distancia recorrida por un vehículo en la superficie de otro mundo.

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El pasado 11 de octubre, el odómetro del rover alcanzó los 45,22 kilómetros, superando la marca de 45,16 kilómetros que había establecido el rover Opportunity, el cual exploró Marte entre 2004 y 2018. Este hito se produjo cuando Perseverance se dirigía hacia una zona llamada Idubi, a través de la región situada en el borde occidental del cráter Jezero, conocida como Lac de Charmes.

Allí, el rover investiga lo que podría ser uno de los terrenos más antiguos jamás explorados en el sistema solar. Las rocas y el terreno de Lac de Charmes son tan antiguos que sus equivalentes terrestres fueron borrados hace mucho tiempo por la erosión y la tectónica de placas (Marte no tiene placas tectónicas), y es en Idubi donde el equipo científico espera encontrar rastros de antiguos sistemas hidrotermales.

Foto del rover Perseverance. Foto: Europa Press

Gran parte del mérito se debe a la capacidad de conducción autónoma de Perseverance. Mediante un sistema de navegación autónoma conocido como AutoNav, el rover captura imágenes del terreno mientras avanza, crea un mapa 3D de los peligros y traza su ruta entre los puntos de referencia seleccionados por los planificadores del rover en la Tierra; una capacidad que el equipo denomina “pensar mientras se conduce”.

Perseverance puede hacer todo esto a su velocidad máxima o cerca de ella, cubriendo hasta 412 metros en un solo Sol. El vehículo de seis ruedas ha recorrido más del 90% de su distancia total utilizando AutoNav para evaluar el terreno, en comparación con aproximadamente el 5% del primer sistema AutoNav marciano en Opportunity y su gemelo, Spirit.

Nuevo hallazgo cientifico en la superficie de Marte. Foto: Getty Images

Mientras que el primer rover de la NASA en Marte, Sojourner , evaluaba la ruta con 20 puntos de medición, Perseverance procesa 600.000 con cada observación.

“Es un honor trabajar en Perseverance en un momento en que la tecnología ha evolucionado hasta el punto de que recorridos como estos son rutinarios”, dijo Steven Lee, gerente del proyecto de los rovers Curiosity y Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.

Lee ha añadido que “la misión original contemplaba un recorrido máximo de 20 kilómetros”. “Hemos superado con creces esa cifra, y con todos los sistemas de movilidad en pleno funcionamiento y resultados favorables en las pruebas de vida útil prolongada en tierra, esperamos que Perseverance siga ampliando este récord durante muchos años”, señaló.

*Con información de Europa Press.