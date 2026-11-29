Aunque las regletas o multitomas se han convertido en una alternativa práctica para conectar varios electrodomésticos y dispositivos tecnológicos, organizar los cables y mantener distintos aparatos al alcance, su uso también puede implicar riesgos. De hecho, existe un peligroso detalle que muchas personas pasan por alto y que podría poner en riesgo la seguridad de la vivienda.

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De acuerdo con el blog Yoigo Luz y Gas, mucho se ha hablado sobre el riesgo de las regletas, pues, aunque permiten conectar varios dispositivos en un mismo enchufe, no aumentan la capacidad eléctrica de la vivienda. Esto se debe a que, pese a que tengan varias entradas, todas dependen de un mismo punto de conexión.

Por esta razón, el consumo de los aparatos conectados se acumula y puede superar el límite de potencia que soporta la regleta o el tomacorriente. Esta situación aumenta el riesgo de sobrecargas y fallas eléctricas, especialmente cuando se utilizan varios equipos de alto consumo al mismo tiempo.

Si una regleta comienza a sacar chispas, calentarse en exceso o presentar cualquier otra anomalía es una señal de alarma. Foto: Getty Images

Ante este riesgo, la organización Electrical Safety First recomendó revisar la capacidad máxima de estos dispositivos y evitar conectar aparatos que, en conjunto, excedan ese límite. Lo más seguro es usar estos elementos para equipos de bajo consumo y conectar los electrodomésticos más potentes directamente a la pared.

¿Cuáles son los aparatos que no debería conectar a una multitoma?

Una de las primeras opciones son los calefactores eléctricos, aparatos de alto consumo que no deberían conectarse a una regleta, ya que pueden exigir más potencia de la que esta soporta. Cuando funcionan durante periodos prolongados, el cableado puede calentarse y aumentar el riesgo de incidentes.

El calefactor es apto para brindar calor al hogar cuando hay temporada de frío. Foto: Getty Images

A esto se suma que suelen ubicarse cerca de cortinas, camas, sofás o alfombras. La combinación de altas temperaturas, una posible sobrecarga eléctrica y materiales inflamables puede representar un peligro para la casa.

Otro aparato que debería conectar directamente a un tomacorriente de pared es el aire acondicionado portátil. Estos equipos requieren bastante energía, especialmente durante el arranque, cuando el compresor puede generar picos de consumo.

Además, durante las temporadas de calor suelen permanecer encendidos durante varias horas. Esto puede someter a la regleta a una exigencia constante y provocar un calentamiento excesivo si no tiene la capacidad adecuada.

Uno de los errores más comunes es conectar varios dispositivos de alto consumo a una misma regleta o extensión. Foto: Getty Images

Por su parte, las neveras y los congeladores también deben contar con una conexión eléctrica independiente, debido a que permanecen encendidos durante todo el día. Aunque su consumo varía según los ciclos de funcionamiento, sus motores requieren energía adicional al ponerse en marcha.

Conectarlos a una regleta podría generar problemas si se presentan sobrecargas, contactos flojos o fallas en el cableado. Por eso, lo recomendable es utilizar un enchufe de pared exclusivo para estos electrodomésticos y evitar interrupciones que puedan afectar la conservación de los alimentos.