El mundo de la música despide a Mike Love. El cantant ey compositor estadounidense, cofundador de los Beach Boyd, murió a los 85 años, según informó el pasado sábado 28 de noviembre la prensa.

La triste noticia fue confirmada por su publicista, Katie Altman, a medios como Variety y Rolling Stone. Sin embargo, no se ha dado a conocer la causa de fallecimiento ni el lugar donde ocurrió.

“Con gran respeto comparto que Mike Love murió esta noche, rodeado por su familia”, comunicó Altman. La representante resaltó su impacto en la cultura popular: “Como ícono cultural estadounidense, será recordado por su singular talento y como inspiración para generaciones de músicos”.

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