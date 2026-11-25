La muerte del periodista y escritor mexicano Humberto Padgett dejó un profundo vacío en el mundo de la comunicación, pero también una despedida que ha conmovido a quienes conocieron su trabajo y siguieron su trayectoria. El comunicador falleció el pasado 22 de noviembre, tras afrontar un cáncer que deterioró progresivamente su salud.

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La noticia fue confirmada por su esposa, Mariel Falcón, quien contó que Padgett pasó sus últimos momentos en casa, rodeado de sus seres queridos. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención tras conocerse su fallecimiento fue el mensaje que había preparado para despedirse de sus allegados.

Debido al avance del cáncer de lengua, el periodista perdió la capacidad de hablar. La enfermedad se extendió luego a otros órganos, entre ellos los pulmones y el hígado.

Ante esta situación, decidió recurrir a la inteligencia artificial para recrear su voz y grabar un mensaje que pudiera compartirse tras su fallecimiento.

Su colega Ciro Gómez Leyva compartió el video con las palabras que Padgett había dejado preparadas. En la grabación, el comunicador se dirigió especialmente a su esposa y explicó por qué quiso conservar su propia voz, aunque fuera mediante el uso de esta tecnología.

“Preciosa Mariel, así sea en esta forma, no quise dejar de ser yo quien diera la noticia. La bestia del cáncer me venció”, dijo en uno de los momentos más conmovedores del mensaje.

También relató el impacto que tuvo la enfermedad en su cuerpo y cómo afectó su capacidad para comunicarse. “Tras ocupar mi lengua, avanzó hacia los pulmones y corrió hasta el hígado. Antes, destruyó mi boca y el cuello, arrancándome la voz y llevándose mi vida en una tarde de noviembre”, manifestó.

Además de hablar sobre su enfermedad, Padgett aprovechó la grabación para agradecer a quienes hicieron parte de su camino, recordar las enseñanzas que recibió y ofrecer disculpas a las personas con las que pudo haber tenido diferencias.

Su fallecimiento también llevó a recordar la trayectoria que construyó durante más de dos décadas en el periodismo mexicano. Nacido en Toluca el 10 de enero de 1975, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y comenzó su carrera profesional en el diario Reforma en 2000.

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Luego trabajó en medios como Emeequis y SinEmbargo, hasta llegar a Radio Fórmula. Durante su carrera se destacó por sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, además de recibir reconocimientos nacionales por su labor periodística.

Su último mensaje se convirtió en una despedida muy personal: una manera de acompañar a sus seres queridos incluso después de perder la posibilidad de hacerlo con su propia voz.