Luto en ‘El Chavo del 8’: murió la actriz Regina Torné a los 82 años; su vida estuvo marcada por crimen y drama

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto por la muerte de Regina Torné, actriz que conquistó a varias generaciones con sus personajes en la televisión y el cine. Hoy en día es recordada especialmente por darle vida a la tía Gloria en El Chavo del 8 y a Mamá Elena en Como agua para chocolate.

Murió actor de ‘El Chavo del 8’, a los 85 años; luto en la televisión humorística

Se conoce que la famosa actriz falleció a los 82 años, según confirmó la Asociación Nacional de Actores (Anda).

La noticia fue compartida por la organización a través de sus redes sociales, donde se resaltó su recorrido artístico y lamentó su partida.

“Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación”, manifestaron desde la Anda al enviar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

De acuerdo con el programa Ventaneando, Regina Torné murió en su hogar, ubicado en Ciudad de México. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las causas de su fallecimiento.

La actriz nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, y antes de convertirse en una figura de la actuación tuvo acercamientos con la música, especialmente con el género jazz.

Luego de esto, encontró en el cine, el teatro y la televisión los escenarios perfectos para crear y mantener una extensa carrera.

Uno de sus personajes más recordados llegó en el año 1978, cuando se sumó a El Chavo del 8 para interpretar y darle vida a la tía Gloria, una de las vecinas de la famosa vecindad que despertaba el interés amoroso de Don Ramón. Torné fue la tercera actriz en encarnar a este personaje dentro de la producción.

Su talento también dejó huella en la pantalla grande. En 1992 interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, su película dirigida por Alfonso Arau. Su trabajo en esta producción le permitió obtener el premio Ariel a mejor actriz.

A lo largo de su trayectoria participó en películas como Despedida de soltera, La señora muerte y Viento salvaje, además de telenovelas como La loba, Cielo rojo y Retrato de familia.

Actriz de ‘El Chavo del 8′ fallece a los 87 años; este fue su papel en el programa mexicano

En 2024 anunció su retiro de los escenarios y se mudó a Puebla, donde abrió una academia escénica dirigida a niños y adolescentes, dejando así un legado artístico que permanece en la memoria del público.

Aunque la actriz tuvo una vida marcada por grandes producciones y retos en el campo del cine y la televisión, su vida personal fue bastante compleja. Su fallecimiento vuelve a poner el tema de su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, sobre la mesa, debido a que fue condenada a 35 años de prisión por el secuestro y homicidio de una mujer en 2006.