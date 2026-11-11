¿Quién ganó ‘Yo me llamo Mini 2026′? Así se vivió la emotiva final por los 100 millones de pesos

La etapa infantil de la temporada 11 de ‘Yo me llamo’ llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre con una gala en vivo por Caracol Televisión. Tras las votaciones del público, Sarita, quien interpretó a Mini Whitney Houston, se consagró como la ganadora de ‘Yo me llamo Mini’ 2026 y obtuvo un bono de 100 millones de pesos destinado a financiar sus estudios universitarios.

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La transmisión en vivo reunió en el escenario a los tres participantes que lograron superar las audiciones y el proceso de formación en la escuela del programa: María Victoria (Mini Ángela Aguilar), Kaleth Echeverri (Mini Vicente Fernández) y Sarita (Mini Whitney Houston).

A diferencia de otras fases del concurso, en esta ocasión la última palabra estuvo en manos de los televidentes, quienes eligieron a su favorito a través de la página oficial del canal.

El primero en abrir la competencia fue el equipo de Mini Ángela Aguilar, apadrinada por el imitador de Darío Gómez. Según se vio en la emisión de Caracol Televisión, la pequeña sorprendió al jurado al cortarse el cabello para acercarse más a la imagen de la artista mexicana e interpretó ‘La Chancla’.

Además, aprovechó un tiple que le llevó César Escola para improvisar trovas en homenaje a su natal Antioquia, aunque la presentación posterior de su padrino recibió algunas observaciones del jurado por mostrarse distraído.

El segundo turno fue para Kaleth Echeverri en el papel de Mini Vicente Fernández, acompañado por su padrino, el doble de Ricardo Arjona.

El niño interpretó ‘Cuando yo quería ser grande’, una presentación que conmovió al estudio y provocó las lágrimas de los jurados Amparo Grisales y César Escola al recordar a sus padres. Más adelante, su padrino cantó ‘Me enseñaste’ en honor al proceso compartido con el pequeño durante el concurso.

El cierre de las galas infantiles estuvo a cargo de Sarita, quien representó a Mini Whitney Houston de la mano de su padrino, el imitador de Manuel Medrano. Antes de su acto final, los profesores de la escuela de imitación destacaron su disciplina y evolución en el escenario.

Pasadas las 9:15 de la noche, la producción anunció el cierre oficial de las votaciones en línea. Minutos después, Aurelio Cheveroni comunicó a los participantes que su ciclo dentro de la temporada 11 había concluido, dando paso a la entrega del reconocimiento principal.

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Con el acompañamiento de ‘Búfalo’ en el escenario, se confirmó que Mini Whitney Houston obtuvo la mayor votación de los colombianos.

De acuerdo con lo informado durante la transmisión, además del trofeo que la acredita como ganadora de ‘Yo me llamo Mini’ 2026, Sarita recibió un premio de 100 millones de pesos colombianos, monto que será administrado para asegurar su futura educación universitaria.