La enfermedad silenciosa e incurable que le diagnosticaron a humorista de ‘Sábados Felices’, luego de un fuerte dolor

El humorista y músico antioqueño Óscar Monsalve, conocido popularmente como ‘Risa Loca’, dio a conocer públicamente que padece fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por dolores musculoesqueléticos generalizados y fatiga.

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En entrevista concedida al programa La Red, de Caracol Televisión, el comediante detalló el proceso médico que ha atravesado durante los últimos dos años, las dificultades con el tratamiento y los métodos alternativos que ha adoptado para mantener su calidad de vida.

De acuerdo con el testimonio de Monsalve, las primeras manifestaciones físicas surgieron con una molestia severa en los pies.

Al acudir a una evaluación médica inicial, el diagnóstico preliminar apuntó a una fascitis plantar, condición para la cual le fueron formuladas plantillas ortopédicas.

Sin embargo, con el paso de las semanas, los síntomas no remitieron, sino que comenzaron a migrar hacia otras áreas del cuerpo como los tobillos, las muñecas y los hombros.

La confirmación de la patología se dio tras una cita con su médico especialista, según relató el propio artista. Tras realizarse una revisión y exámenes en consultorio, el médico determinó que el cuadro clínico correspondía a fibromialgia.

Durante su entrevista, el comediante relacionó el inicio de su enfermedad con un periodo de depresión derivado de dos eventos críticos: el contagio de COVID-19 durante la pandemia de 2020 y el fallecimiento de su madre.

Monsalve explicó que los medicamentos formulados para mitigar la rigidez y el dolor le generaban efectos secundarios causando cansancio y un efecto sedante, los cuales interferían directamente en su vida personal y laboral como en programas radiales y presentaciones.

“A mí me mandaron unos medicamentos que eran muy fuertes (...), yo parecía un zombie. Estaba al aire en el programa de radio, daba el cambio, echaba el cuento y cuando terminaba caía frente a la mesa. Le dije al médico: ‘Doctor, prefiero seguir con el dolor, pero tener vida’”, afirmó ‘Risa loca’ en La Red.

A raíz de esta situación, el artista optó por suspender el tratamiento farmacológico severo, de común acuerdo con su médico, priorizando mantener su lucidez sobre la supresión total del dolor.

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‘Risa loca’ ha encontrado en la creación musical una forma de recuperación. El comediante, quien lidera su propia agrupación musical, señaló que el trabajo en el estudio de grabación, la composición e interpretación funcionan como una herramienta efectiva para distanciar la atención mental del dolor físico.

Monsalve concluyó su entrevista manifestando que su prioridad actual es mantener un enfoque positivo y continuar con sus proyectos artísticos, entendiendo la fibromialgia como una condición con la que debe aprender a convivir diariamente.