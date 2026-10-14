Famoso humorista de ‘Sábados Felices’ estalló por aplazamiento de Millonarios en El Campín: “Negocio con sus put... conciertos”

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas desató una ola de críticas entre los hinchas, y una de las voces que se sumó al reclamo fue César Corredor, reconocido humorista de Caracol Televisión y recordado por interpretar a Barbarita durante años en Sábados Felices. El comediante, quien además es un fiel seguidor del equipo embajador, dejó clara su indignación por lo ocurrido en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

IDRD pedirá dejar fuera de servicio a El Campín: evalúan dura multa a Sencia por estado de la grama y piden cancelar conciertos

El encuentro prometía una noche de fútbol para los aficionados capitalinos, pero terminó convertido en una jornada de frustración. A pocos minutos del pitazo inicial, el partido tuvo que ser cancelado debido al estado de la gramilla, que no ofrecía las condiciones necesarias para disputar el encuentro con seguridad.

La decisión causó molestia entre los asistentes, muchos de los cuales ya habían llegado al estadio, pagado transporte, comprado comida y organizado sus planes para acompañar al equipo.

Entre ellos estaba el humorista, quien utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con la situación y cuestionar el manejo que se le ha dado al estadio.

“Y nos avisan cuando ya había pagado parqueadero, comido lechona, tomado tinto y comprado capa para la lluvia, ¿ah?, qué bellezas”, escribió el comediante, dejando en evidencia su molestia por la manera en que se anunció la cancelación del partido.

Su mensaje no terminó ahí, pues Corredor también apuntó contra los conciertos que se hacen en el Estadio El Campín y que, según su percepción, estarían afectando las condiciones del terreno de juego.

“Jamás vi esto en El Campín desde que se dedicaron a hacer negocio con sus putos conciertos. Entiendan que este estadio no fue diseñado para esto”, añadió el humorista en una publicación que rápidamente llamó la atención de los seguidores.

Sus palabras volvieron a poner sobre la mesa una discusión que lleva tiempo causando controversia en Bogotá: la convivencia entre los partidos de fútbol y los grandes espectáculos musicales que se programan en El Campín.

Sencia se pronuncia tras grave situación con El Campín que obligó a cancelar partido del FPC: “El fútbol es una prioridad”

Aunque los conciertos representan una importante actividad cultural y económica para la ciudad, el estado de la gramilla ha despertado inquietudes entre aficionados y equipos cuando las condiciones del terreno afectan la programación deportiva.

En este caso, la molestia también estuvo relacionada con los gastos que asumieron quienes llegaron al estadio y terminaron sin poder disfrutar del partido. Para muchos hinchas, el problema no se limita al aplazamiento, sino también a la falta de garantías y de información oportuna.