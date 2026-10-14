James Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica, volvió a dejar clara su posición frente a la política en los escenarios. Durante un concierto en Las Vegas, el músico cuestionó a los artistas que aprovechan sus presentaciones para transmitir agendas políticas.

El pronunciamiento tuvo lugar el 10 de octubre de 2026, durante la residencia Life Burns Faster, que la agrupación estadounidense realiza en The Sphere, en Las Vegas. En medio de su intervención ante el público, Hetfield agradeció a los asistentes por el esfuerzo económico y el tiempo invertido en acudir al espectáculo. Luego explicó qué espera Metallica de sus encuentros con los seguidores y marcó distancia frente a otros artistas que, en su opinión, aprovechan el escenario para influir en las ideas de la audiencia.

LAS VEGAS, NEVADA - FEBRUARY 25: Frontman James Hetfield of Metallica performs at Allegiant Stadium on February 25, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) Foto: Getty Images

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“Metallica no está aquí, como algunos otros artistas, para influirlos con sus estupideces”, afirmó el artista. Luego aseguró que la intención de la banda era ofrecer una experiencia que permita dejar a un lado las preocupaciones externas: “Estamos aquí para olvidarnos de toda esa mierda de afuera”.

Hetfield cerró su intervención con una frase que resume el mensaje que quiso transmitir a los asistentes: “La agenda de Metallica es amor, energía y heavy metal”.

La intervención en Las Vegas se suma a una postura que Hetfield ha expresado en otras ocasiones. En abril de 2017, durante una entrevista con el diario chileno La Tercera, el músico habló sobre la posibilidad de pronunciarse públicamente acerca de Donald Trump, quien acababa de comenzar su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

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El vocalista explicó que prefería no convertir sus opiniones políticas en el centro de su relación con los seguidores. “Odio la política, no quiero hablar de política, eso separa a las personas y yo quiero conectarlas con la música”, afirmó.

La postura del artista llama la atención, Si se tiene en cuenta que en And Justice for All, álbum publicado en 1988, la agrupación abordó cuestiones relacionadas con el poder, la corrupción y la justicia.

El debate ha adquirido especial relevancia luego de que el rapero Macklemore dejara de participar en las fechas restantes de la gira estadounidense de Ed Sheeran, en la que estaba previsto que actuara como telonero. La decisión se produjo después de que Macklemore expresara públicamente su apoyo a Palestina durante una presentación en Nueva Jersey. Sheeran aclaró que la decisión no había sido tomada por él.