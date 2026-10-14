La polémica alrededor del caricaturista Matador sigue dando de qué hablar y esta vez fue Felipe Zuleta quien se pronunció con fuertes palabras.

El periodista y panelista arremetió contra el ilustrador por sus comentarios sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo De La Espriella, y dejó clara su molestia durante una intervención en la que cuestionó lo que Matador publicó.

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La polémica tomó fuerza después de que Matador compartiera mensajes sobre la primera dama en medio del debate por las ayudas destinadas a las personas afectadas por el terremoto en Pereira.

Sus comentarios causaron reacciones entre distintas figuras públicas, algunas de las cuales salieron en defensa de la primera dama y rechazaron el tono utilizado por el caricaturista.

En medio de las reacciones, Zuleta decidió sumarse a la discusión y lanzó una crítica directa contra Matador. Para expresar que no está de acuerdo con él, utilizó una comparación bastante fuerte y cuestionó la atención que, según él, se le da a este tipo de publicaciones.

Siguen las reacciones tras la publicación de Matador contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto: Semana/Presidencia

Durante su intervención, el periodista hizo referencia a los comentarios dirigidos contra la primera dama, especialmente a la expresión “ratita”, que usó Matador. El periodista calificó ese comportamiento como un acto misógino y manifestó su rechazo sin suavizar sus palabras.

“Vale la pena hablar de la mierda que es Matador, quien se mete con la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a quien, en un acto misógino, tilda de ratita”, afirmó el panelista.

Los cuestionamientos de Zuleta no terminaron ahí, pues también planteó que las publicaciones de Matador podrían buscar desviar la atención de otras controversias políticas. Sin embargo, esa interpretación corresponde a su opinión y no constituye una motivación comprobada.

Además, mencionó investigaciones y señalamientos relacionados con Matador, aunque no entregó detalles adicionales en el fragmento que se compartió.

Uno de los momentos más llamativos de su pronunciamiento llegó cuando el panelista insistió en que seguir hablando del caricaturista únicamente contribuye a mantenerlo en el centro de la conversación pública.

“No hablemos más de ese bollo de mierda, no le demos importancia, porque no la tiene”, dijo, en una conversación que refleja el tono directo con el que decidió responder a la polémica que se desató.

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Sus palabras se sumaron a un debate que ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos defienden la posibilidad de cuestionar a los personajes públicos mediante la sátira política, otros consideran que los comentarios personales pueden sobrepasar los límites de la crítica y llegar al irrespeto.

Por ahora, el enfrentamiento sigue causando reacciones y mantiene la atención sobre la manera en que las figuras públicas se refieren unas a otras. La discusión también vuelve a mostrar dónde termina la crítica política y dónde comienzan los ataques personales.