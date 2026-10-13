Fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se pronuncia tras ataque de Matador: aclara situación con donaciones

La fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, Ana Lucía Pineda, se pronunció tras la fuerte polémica que se desató por los comentarios del caricaturista Matador.

Las publicaciones que hizo la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras ataque de Matador: “Un humano lleno de resentimiento”

El artista se fue de frente a la esposa de Abelardo De La Espriella, refiriéndose a ella de manera despectiva y ácida, al punto de llamarla “ratica”. En su post, el hombre cuestionó sobre las donaciones y el dinero que se había recolectado por el terremoto del 10 de agosto.

“Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica”, escribió el caricaturista hacia las 2:00 a. m.

Ante estas palabras, se pudo observar que la organización compartió un post referente al tema, aclarando que todos sus movimientos estaban revisados por la Dian.

El comunicado menciona que “esta condición reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia institucional y la responsabilidad en el desarrollo de nuestra misión social”.

De igual manera, se hace énfasis en que todo ha sido transparente y regulado, lejos de las especulaciones que se han dado a conocer.

“¡La transparencia y la legalidad respaldan nuestra labor social! La Fundación Colombia Luz y Sonrisas informa a la opinión pública, a nuestros benefactores, donantes, aliados y comunidad en general que contamos con el reconocimiento correspondiente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir donaciones, conforme a la normativa aplicable", se lee.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan nuestra labor social. Cada donación representa una oportunidad para llevar esperanza, bienestar y sonrisas a quienes más lo necesitan. Seguimos trabajando con amor, compromiso y transparencia por Colombia”, afirma.

De esta forma, Ana Lucía Pineda le hizo frente a los ataques del caricaturista, expresando su compromiso con el país y con su rol como primera dama.