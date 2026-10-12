¿Quién es ‘Matador’? El caricaturista colombiano que desató polémica por sus comentarios sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda

Una polémica se desató por los comentarios del caricaturista colombiano Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, sobre la primera dama, Ana Lucía Pineda. Sus declaraciones generaron reacciones por parte del Gobierno nacional, ministros, alcaldes y usuarios en las redes sociales.

Tormenta política por insultos de Matador a la primera dama, Ana Lucía Pineda: “No se puede ser más ruin y canalla”

Esta situación generó rechazo y repudio, además de reavivar la controversia en torno al episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en 2013, por el que el caricaturista ofreció disculpas públicas a su esposa una década después.

¿Quién es ‘Matador’?

El nombre real de ‘Matador’ es Julio César González Quiceno. Nació en Pereira, Risaralda, el 16 de enero de 1969, y es un caricaturista y publicista colombiano reconocido por sus ilustraciones de sátira política, mediante las cuales critica a dirigentes, funcionarios y diferentes sectores del poder.

Antes de abrirse camino en los medios de comunicación, González se desempeñó como taxista y trabajó en el campo de la creatividad publicitaria. Su carrera como caricaturista comenzó a tomar forma en 1995, cuando publicó uno de sus primeros dibujos en el diario La Patria, de Manizales. Desde entonces, construyó una trayectoria que lo llevó a colaborar con reconocidos medios del país.

Sus declaraciones generaron reacciones por parte del Gobierno nacional, ministros, alcaldes y usuarios en las redes sociales. Foto: YouTube: Matador

El seudónimo ‘Matador’ surgió de su admiración por la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs y, en particular, por la canción que lleva ese mismo nombre.

En el ámbito académico, inició estudios de Publicidad en la Universidad Católica de Manizales, pero se retiró después de cursar cuatro semestres. Más adelante, continuó su formación en la Fundación Universitaria del Área Andina, en Pereira, donde se graduó como profesional en Mercadeo y Publicidad en 2001.

A lo largo de su trayectoria, el caricaturista ha construido un estilo directo y provocador que le ha permitido posicionarse en el periodismo colombiano. Sin embargo, sus publicaciones y críticas a diferentes figuras políticas también lo han situado en el centro de controversias y polémicas.

Senador Hernán Cadavid arremete contra Matador por insultos a la primera dama: “No le sirve la sanción legal”

El polémico caso de ‘Matador’ y su esposa

La trayectoria de ‘Matador’ también estuvo marcada por un caso de violencia intrafamiliar ocurrido el 23 de agosto de 2013. Según la denuncia presentada por su esposa, Alejandra María Valencia, el caricaturista la habría agredido físicamente durante una discusión.

Estos hechos se conocieron públicamente en marzo de 2023, cuando el abogado Abelardo De La Espriella difundió un video en el que se relataba lo sucedido e incluía señalamientos sobre presuntas agresiones físicas y verbales.

¿Pero quién es Matador? Recordemos: ⬇️ https://t.co/MWwQQW863c — MuyEnojado 🚨 (@MuyEnojadoSoy) October 12, 2026

La divulgación del caso generó una amplia controversia y tuvo repercusiones en el ámbito profesional del caricaturista. Tras conocerse los hechos, el diario El Tiempo anunció su salida del medio, donde había trabajado durante varios años. Además, el episodio provocó reacciones en redes sociales sobre la violencia contra las mujeres.

El 29 de marzo de 2023, el caricaturista se pronunció sobre el episodio y ofreció disculpas públicas a su esposa y a sus hijos. En la conversación radial reconoció su responsabilidad y manifestó: “La cagué, le pido perdón a mi esposa y a mis hijos”. Sus palabras generaron nuevas reacciones, tanto por el reconocimiento de lo sucedido como por el impacto que el caso tuvo en su entorno familiar.

Durante la entrevista, González también relacionó su comportamiento con el consumo de alcohol y reconoció las consecuencias que el episodio tuvo para su familia. El caso se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de su vida pública.