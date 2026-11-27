Este viernes, la Alcaldía de Medellín y EPM le dieron la bienvenida a la temporada navideña con la inauguración de los alumbrados públicos que ya son tradicionales en la ciudad.

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En esta, la edición 59 de las lucecitas de Navidad en la capital de Antioquia, la ciudad marcó el inicio de estos alumbrados que cuentan con experiencias inmersivas, luz, sonido y nuevas tecnologías. En su elaboración participaron 150 artesanas, responsables de tejer 36.000 figuras de distintos tamaños.

El río Medellín vuelve a ser el corazón de la celebración. Desde allí, la iluminación se extiende por avenidas, parques, barrios y los cinco corregimientos. En total, la ciudad cuenta:

28 espacios iluminados

11,5 millones de bombillas LED

36.000 figuras

864 kilómetros de manguera luminosa

Los sectores alumbrados en Medellín

El recorrido central de los Alumbrados EPM se extiende 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. Catorce carrozas, agrupadas en nueve regiones, evocan la cultura de los Andes y el Caribe, África, el mundo árabe, el Mediterráneo, las culturas nórdicas, Oriente, la Amazonía y Oceanía.

“Mire, esto es hermoso. Este año los alumbrados son un recorrido por el mundo. “Básicamente, reconociendo todas las culturas en el mundo, los países, los continentes”, dijo Federico Gutiérrez.

Alumbrado EPM en Medellín para diciembre de 2026 y enero de 2027. Foto: Alcaldía de Medellín - API

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La Alcaldía detalló que los Alumbrados EPM también se extienden por otros lugares de Medellín.

La Playa está decorada entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la avenida Oriental con un techo de luces del que cuelgan faroles tradicionales.

Las Palmas se inspira en faroles de diversas culturas.

La carrera 70 se llena con la música y el color de los carnavales.

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Los cinco corregimientos también tienen propuestas propias:

Altavista presenta una noche de velas

San Antonio de Prado, un camino polar

San Cristóbal, un bosque navideño

Santa Elena, un jardín de silleteros

San Sebastián de Palmitas, pastores en Belén.

A ellos se suman parques de las 16 comunas, cada uno con una historia diferente relacionada con elementos de la Navidad tradicional.

¿Hasta cuándo estarán alumbradas las luces de Navidad en Medellín este año?

La Alcaldía especificó que el alumbrado navideño estará en Medellín hasta el próximo 11 de enero. “Vamos ya desde hoy, que lo acabamos de encender, hasta el próximo 11 de enero y todo el mundo está invitado a disfrutar de Medellín”, dijo el alcalde.

Alumbrado EPM en Medellín para diciembre de 2026 y enero de 2027. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Durante sus 46 días de encendido, los Alumbrados EPM consumirán 136.017 kilovatios hora (kWh), equivalentes aproximadamente a 14 minutos del consumo de Medellín durante una hora pico, según el distrito.

Los alumbrados estarán encendidos desde el 27 de noviembre hasta el 11 de enero de 2027, todos los días entre las 6:00 p. m. y las 12:00 de la noche.