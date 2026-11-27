El Oriente antioqueño es una de las subregiones más atractivas del departamento por la diversidad de sus paisajes, su riqueza natural y la variedad de planes para los viajeros.

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Sus tierras combinan montañas, embalses, cascadas y zonas rurales con una amplia oferta gastronómica, cultural y turística, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan descansar y disfrutar de la naturaleza.

Dentro de la oferta de destinos se encuentra El Retiro, un municipio ubicado a solo 50 minutos de Medellín, que tiene una temperatura promedio de 18 grados centígrados, según la plataforma oficial Antoquia es Mágica.

Este municipio fue seleccionado en el concurso Encendamos la alegría de Empresas Públicas de Medellín (EPM), al que se suman otros 13 de diferentes subregiones del departamento.

Loa alumbrados de EPM en 2028 se extienden a 14 municipios de Antioquia. Foto: Cortesía: EPM/API.

Según EPM, esta iniciativa contribuye a incentivar el turismo, dinamizar la economía en las regiones, generar oportunidades de empleo y propiciar espacios de encuentro comunitario que fortalecen las tradiciones decembrinas.

Así, bajo la temática El arte de iluminar lo que somos, el alumbrado rinde homenaje a la tradición artesanal de El Retiro y tendrá como escenario el parque lineal del municipio.

A lo largo del recorrido, los visitantes encontrarán arcos luminosos de cuatro metros de altura, acompañados de figuras de ángeles, renos, pinos y estrellas que se integran con la vegetación del lugar.

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Los encantos de El Retiro

Además de disfrutar de su alumbrado navideño, en este territorio los viajeros tienen varios planes para hacer, pues su oferta combina gastronomía, cultura y naturaleza. Los visitantes pueden encontrar restaurantes para disfrutar de la cocina local, museos, galerías de arte y espacios para realizar caminatas ecológicas.

El Retiro es uno de los destinos turísticos cerca de Medellín. Foto: Getty Images

También vale la pena dedicar tiempo a recorrer sus calles y descubrir sus atractivos, una propuesta ideal para una escapada de fin de semana o para incluir en un viaje por Antioquia.

El recorrido puede comenzar por el casco urbano, cuyas calles reúnen murales, expresiones culturales, historia y propuestas gastronómicas. Entre los sitios de interés se destacan la Casa de Gobierno y la iglesia Nuestra Señora del Rosario, dos construcciones que permiten acercarse al pasado y al patrimonio arquitectónico de la población.

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Atractivos naturales

Para los amantes de la naturaleza, por su parte, está la Reserva San Sebastián-La Castellana, escenario para el descanso, la investigación, la práctica deportiva y el avistamiento de aves.

El Retiro tiene una amplia oferta turística. Foto: Getty Images

A esta experiencia se suman varias caídas de agua, como las cascadas Normandía, de 30 metros de altura y rodeada de bosque nativo, y Tabacal, que cuenta con un salto de cuatro metros y senderos para realizar caminatas ecológicas. A estas se suman Los Chorros, con una caída de entre 30 y 35 metros, y Los Duraznos, de 12 metros, ambas rodeadas de vegetación y riqueza natural.

Para completar el recorrido, se pueden visitar el sendero ecológico Cerro de la Cruz, el parque lineal, el Parque Las Cometas y el Parque Ecológico Los Salados, donde hay opciones como triciclos acuáticos, pesca, zonas de picnic, juegos infantiles, senderos y un tren turístico.