El departamento de Caldas combina montañas, bosques, ríos, cascadas y una gran biodiversidad. Este destino del Eje Cafetero ofrece experiencias para quienes disfrutan del ecoturismo, el senderismo y el avistamiento de aves, además de pueblos con encanto, tradiciones cafeteras, una reconocida riqueza cultural.

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Tiene 27 municipios y uno de ellos no solo destaca por tener nombre italiano, sino que, además, se le conoce como el ‘paraíso turístico de Caldas’ por la combinación de su clima cálido, su geografía plana en el valle del río Risaralda, sus cultivos de café y su emblemático túnel de samanes.

Se trata de Viterbo, que tiene una de las entradas al pueblo más llamativas de la región. Se dice que la llegada es, por sí sola, una invitación a descubrir los atractivos de este municipio.

De acuerdo con información de la Gobernación, la carretera flanqueada por imponentes samanes, que forman un túnel natural de aproximadamente dos kilómetros, recibe a propios y visitantes con uno de los paisajes más representativos de la región.

La entrada a Viterbo es uno de sus principales atractivos. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Geografía y clima agradable

A este escenario se suman su geografía que se caracteriza por ser plana, poco común entre las poblaciones caldenses, el clima cálido y la hospitalidad de sus habitantes.

Ubicado a 45 kilómetros de Pereira y a 76 de Manizales, Viterbo es un pueblo de arraigada cultura cafetera, donde los viajeros pueden aprender en torno a los procesos de producción de este grano y degustar una rica taza del mismo.

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Su riqueza paisajística lo ha convertido en un destino para quienes buscan experiencias de naturaleza y aventura. El valle del río Risaralda ofrece escenarios para realizar caminatas, disfrutar del ecoturismo y practicar deportes como el parapente y el canotaje, actividades que aprovechan las condiciones geográficas de esta zona del occidente caldense.

Son diversos los atractivos con los que los viajeros se encuentran en este lugar. Uno de ellos es el Monte La Miquera, una reserva natural ubicada a unos 20 minutos de la cabecera municipal, donde se conserva una importante diversidad de flora y fauna, por lo que es posible hacer ecoturismo y avistamiento de especies.

Viterbo es un destino ideal para el ecoturismo. Foto: Gobernación de Caldas/API.

También se encuentra el Alto Palatino, un sitio de peregrinación localizado en el área donde estuvo el primer asentamiento de Viterbo, y Cabo Verde, un centro recreativo cercano al casco urbano que ofrece espacios para la pesca deportiva y las caminatas ecológicas.

Según la Gobernación, otros lugares de interés son la Plaza de Restrepo, el Templo de la Inmaculada Concepción y el Museo Yuruparí. Lo anterior, sin dejar de lado el túnel o avenida de los Samanes, ubicado en la entrada del municipio, y los paisajes del río Risaralda donde también es posible hacer avistamiento de aves.

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Este municipio destaca su cultura con las Fiestas del Samán y el Ecoturismo, una celebración que se realiza desde hace más de 15 años y que convoca a visitantes con una programación que incluye caminatas ecológicas, muestras artesanales, encuentros regionales de danza y desfiles a caballo, entre otras actividades.