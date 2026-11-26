El departamento de Caldas es un buen destino para descubrir una región que combina paisajes cafeteros, montañas, termales, pueblos llenos de tradición y una amplia riqueza natural y cultural.

El pueblo de Caldas que parece detenido en el siglo XIX: una joya colonial que vale la pena conocer

Sus atractivos incluyen recorridos por fincas cafeteras, caminatas por escenarios del Paisaje Cultural Cafetero, avistamiento de aves, experiencias gastronómicas y visitas a cualquiera de sus 27 municipios, los cuales son ideales para disfrutar de la naturaleza, la arquitectura y la hospitalidad de la región.

Una de esas opciones para ir y encantarse con su belleza tiene nombre de ciudad ‘gringa’. Se trata de Filadelfia, un destino ubicado en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero, que se caracteriza por su riqueza histórica, sus paisajes imponentes y lindas vistas hacia el río Cauca y el occidente colombiano.

Es un municipio que refleja la identidad caldense con tradición, cultura y el calor de su gente. El portal Caldas en Natural indica que este destino es una joya entre las montañas.

Filadelfia, Caldas, es un territorio ecoturístico y de grandes atractivos naturales; es ideal para el parapente. Foto: Cámara de Comercio de Manizales.

Es un territorio de lindos paisajes, ideal para vivir experiencias de turismo de aventura y senderismo. Uno de los lugares que los viajeros pueden visitar es la cueva de los Guácharos, donde tienen la oportunidad de observar diferentes aves y tomar fotografías de paisajes inolvidables.

En los alrededores del casco urbano, Filadelfia guarda una gran riqueza ecológica, en la que miles de turistas también disfrutan de otras actividades al aire libre y de aventura como el rafting.

Así es la ‘Perla del Tatamá’, colorido destino para conectar con la naturaleza y descubrir el encanto cafetero

Información de la Gobernación de Caldas indica que en la lista de atractivos están, entre otros, el resguardo indígena La Soledad, el templo San Pedro Apóstol, los cerros Las Cruces y Pastor Franco, y el Centro Forestal Dispenzas.

Los encantos del pueblo

Según el portal Paisaje Cultural Cafetero, la zona urbana de Filadelfia refleja la evolución histórica de la ciudad a través de una interesante mezcla de arquitectura tradicional y contemporánea.

Este colorido municipio mezcla modernidad con construcciones históricas. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

En las calles de este pueblo caldense aún se conservan construcciones típicas antioqueñas, como las viviendas de bahareque, que conviven con edificaciones modernas en el centro, muestra de los cambios económicos, sociales y culturales que han marcado su desarrollo en los últimos años.

El parque principal lo comparan con un jardín gracias a que está rodeado de árboles con flores de colores y una fuente de agua cristalina que lo hace muy llamativo y acogedor.

Los dos pueblos de Caldas que son patrimonio nacional y enamoran con su colorida arquitectura

En cuanto a su gastronomía, los viajeros pueden deleitarse con diversos platos que resultan únicos.

Para los amantes de los dulces autóctonos, visitar este destino es una buena oportunidad para probar bizcochuelos con almidón de yuca y moriscas hechas con harina de maíz y panela. Esto sin dejar de lado el café caliente extraído de sus tierras montañosas.