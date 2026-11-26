Aunque Boyacá es un departamento que suele asociarse con espacios coloniales y plazas históricas, existen dentro de él algunos municipios que ofrecen una manera distinta de vivir el turismo.

Uno de ellos es San Pablo de Borbur, un territorio que combina naturaleza, historia y una riqueza mineral que ha marcado su identidad.

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Ubicado en la provincia de Occidente de Boyacá, se caracteriza por sus paisajes montañosos, la vegetación que rodea buena parte de su territorio y una temperatura que permite disfrutar de actividades al aire libre. Su atractivo no se limita a las vistas, pues también tiene una historia particular que comienza por su nombre.

¿Por qué tiene un nombre francés?

Aunque San Pablo de Borbur está ubicado en territorio colombiano, el origen de la palabra Borbur tiene una conexión con Francia. De acuerdo con la historia local, el nombre proviene de Bourbourg, lugar de origen de Pablo Valette, un religioso que llegó a la zona en 1918.

Posteriormente, se incorporó San Pablo en referencia al religioso, dando lugar a la denominación que conserva actualmente el municipio.

Este detalle constituye una de las particularidades del destino y lo diferencia de otros pueblos boyacenses, cuya historia suele estar relacionada con acontecimientos de la época colonial o de la independencia.

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El municipio cuenta, además, con sectores como el páramo Lagunas, que ofrece posibilidades para actividades como senderismo y montañismo, dependiendo de las condiciones del terreno y del clima.

Otros puntos que hacen parte de sus atractivos son los cerros de Fura y Tena, así como zonas de Coscuez, Peñas Blancas y San Gil, donde se pueden encontrar paisajes montañosos y cascadas.

El mirador de Cielo Abierto es otro sitio que despierta interés entre quienes visitan la región, pues permite contemplar parte del entorno natural que caracteriza a este municipio del occidente boyacense.