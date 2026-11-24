Bogotá fue incluida entre los 30 mejores destinos de América y el Caribe para disfrutar de la temporada navideña en el año 2026, de acuerdo con un ranking elaborado por el medio especializado en turismo Travel And Tour World. La capital colombiana ocupó el puesto 30 de la clasificación, que reúne ciudades de diferentes países del continente.

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El listado tuvo en cuenta aspectos como las tradiciones navideñas, el patrimonio cultural, la gastronomía y las experiencias turísticas de cada destino. Entre los lugares incluidos también figuran Quebec, Nueva York, Chicago, San Miguel de Allende, Cancún, Río de Janeiro, San Juan y Punta Cana.

A este reconocimiento se suman los resultados de un análisis de la plataforma KAYAK, que identificó a Bogotá como el destino colombiano con mayor crecimiento en búsquedas de vuelos para Navidad y Año Nuevo de 2026.

Según los datos, la ciudad registró un incremento del 31 % frente al mismo periodo de 2025 y ocupó el tercer lugar entre los destinos de América analizados, después de Cancún y Río de Janeiro.

Así se celebra Navidad en la ciudad de Bogotá. Foto: Getty Images

Durante diciembre, la capital recibe visitantes interesados en sus celebraciones tradicionales, entre ellas la Noche de Velitas y las novenas de aguinaldos. También hacen parte de la oferta turística lugares como La Candelaria, la Plaza de Bolívar y Monserrate, que se suman a las actividades culturales y artísticas programadas en distintos espacios públicos.

La gastronomía es otro de los componentes de la temporada, con preparaciones como la natilla, los buñuelos y el chocolate caliente.

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“La Navidad se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Bogotá. Nuestra ciudad ha logrado posicionarse internacionalmente no solo por sus luces y alumbrados, sino por una oferta artística y cultural que transforma el espacio público y permite vivir experiencias únicas”, afirmó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.