El Puente de Boyacá se convierte cada diciembre en uno de los principales atractivos turísticos de esta región del país, gracias a su tradicional alumbrado navideño, las decoraciones temáticas y la programación cultural y artística que acompaña su inauguración.

El Puente de Boyacá ya tiene fecha para encender su alumbrado navideño: este será el artista invitado

Para este 2026, el encendido oficial de las luces está previsto para el próximo 28 de noviembre, una actividad que contará con la presencia de diferentes artistas entre ellos: Fonseca, Los Rolling Ruanas y Delirio Navideño.

De acuerdo con información de la Gobernación, el emblemático escenario tendrá 15 food trucks y 70 stands de emprendimiento, con mercados campesinos, agroindustria y artesanías.

La oferta gastronómica incluirá platos, bebidas y postres elaborados con productos boyacenses o ingredientes propios de la región. Además, las preparaciones tendrán precios que no superan los 20.000 pesos colombianos, lo que permitirá a los asistentes complementar el recorrido por el alumbrado con una muestra de la gastronomía local.

El Puente de Boyacá en Navidad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Su paisaje será transformado con 1.200 figuras y más de 1,2 millones de luces, en una propuesta que vestirá la montaña con una gran manta luminosa inspirada en los cultivos y tejidos boyacenses.

Así mismo, la experiencia de ‘Boyacá, Luz de Navidad’ contará con diez zonas temáticas, espectáculos de música y danza y una feria gastronómica y artesanal, distribuidas en 10 escenarios temáticos.

Este año, los visitantes podrán disfrutar del alumbrado hasta el 16 de enero de 2027, una temporada que también puede aprovecharse para conocer otros municipios boyacenses que tendrán decoraciones navideñas, así como el pantano de Vargas.

El Puente de Boyacá se vestirá de luces esta Navidad: esto se sabe de uno de los alumbrados más esperados de la región

Entre los espacios destacados se encuentran una Tribuna a Nairo, dedicada al ciclista colombiano, una representación de la Sabana africana, un túnel y un árbol del dragón, que harán parte de la propuesta visual de este año.

Según la Gobernación, una de las novedades para esta edición es que el encendido navideño no estará acompañado de juegos pirotécnicos. La decisión responde a motivos ambientales y a la necesidad de proteger los ecosistemas de la zona, que han sufrido afectaciones por incendios forestales en los que también se ha visto perjudicada la fauna silvestre. Por esta razón, las autoridades optaron por prescindir de la pólvora durante la celebración.

El Puente de Boyacá tendrá más de un millón de bombillos en el alumbrado de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otras celebraciones

Además del encendido de luces en el Puente de Boyacá, la agenda de Navidad continuará el próximo 5 de diciembre con la inauguración del alumbrado en el Pantano de Vargas, evento en el que se presentará oficialmente el Ónix Ruana y que contará con un concierto del cantante Pipe Bueno.

Ese mismo día, Corrales tendrá una celebración musical con Rafa Pérez y Julián Mojica, mientras que en Villa de Leyva el público podrá disfrutar de las presentaciones de Carranga Kids y Gilberto Daza.

Por su parte, el 6 de diciembre se dará a conocer la programación de las rutas navideñas del Tren de Navidad, una alternativa que busca ampliar las opciones para los viajeros interesados en conocer los atractivos de Boyacá durante las fiestas de fin de año.

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La programación también incluirá una noche especial de la Gobernación en el Aguinaldo Boyacense, con un cartel de artistas integrado por Arelys Henao, el Heredero, Tony Vega, Alex Fernández, Julián Mojica y Alejandro Corredor, entre otros invitados.

Adicionalmente, el Gobierno departamental llevará actividades culturales, iluminación navideña y presentaciones musicales a más de 20 municipios, con el propósito de extender las celebraciones a diferentes localidades del departamento.