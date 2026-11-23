Viajar por diferentes destinos del Caribe sin tener que tomar varios vuelos es una de las posibilidades que ofrecen los cruceros. Desde Cartagena, los viajeros pueden embarcarse en una ruta de Royal Caribbean a bordo del Grandeur of the Seas, un barco que realiza recorridos por varios puertos de la región y regresa al mismo punto de partida.

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El viaje tiene una duración aproximada de siete a ocho días, dependiendo del itinerario y la fecha de salida. Durante el recorrido, los pasajeros tienen la oportunidad de conocer destinos como Aruba, Curazao y Colón (Panamá). Algunas rutas también contemplan una parada en Bonaire, por lo que los lugares que se visitan pueden cambiar según la programación del crucero.

Un aspecto que llama la atención de esta alternativa es que el recorrido comienza en Cartagena, lo que permite a los viajeros colombianos embarcarse en el país y conocer otros territorios del Caribe sin necesidad de desplazarse hasta puertos de Estados Unidos. Además, para este itinerario no se requiere visa estadounidense, aunque los pasajeros deben verificar los documentos migratorios exigidos por cada destino.

Los viajeros pueden embarcarse en Cartagena para conocer destinos como Aruba, Curazao y Panamá. Foto: Getty Images

¿Qué ofrece el crucero durante el viaje?

Durante los días de navegación, el Grandeur of the Seas cuenta con diferentes espacios para descansar, comer y participar en actividades de entretenimiento.

Entre los servicios disponibles se encuentran piscinas, gimnasio, restaurantes y espectáculos para los pasajeros. La alimentación en los espacios principales, el alojamiento y buena parte de las actividades a bordo hacen parte de la tarifa habitual.

Sin embargo, hay servicios que pueden representar gastos adicionales. Las excursiones organizadas en cada puerto, el acceso a internet, los tratamientos de spa, algunas opciones gastronómicas y las bebidas especiales pueden cobrarse por separado. También es importante revisar si las propinas están incluidas en el precio contratado.

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¿Cuánto cuesta viajar?

El valor depende de la fecha, el tipo de camarote y las condiciones de reserva. Como referencia, algunas tarifas publicadas para este recorrido comienzan entre los 807 y 864 dólares por persona en cabinas interiores, antes de sumar tasas portuarias y otros posibles cargos.

Por esta razón, antes de reservar es recomendable consultar el precio final, los servicios incluidos y las condiciones de pago. Las tarifas pueden cambiar de acuerdo con la temporada y la disponibilidad.