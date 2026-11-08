El Sinuano Noche: estos son los números ganadores del 8 de noviembre

Este domingo, 8 de noviembre, se realizó la más reciente edición de la Lotería el Sinuano edición Noche.

Este juego de azar, que es uno de los más seguidos en el Caribe de Colombia, se gana al acertar la combinación de cinco balotas que salen en el sorteo.

En cada jornada son miles de jugadores los que estuvieron atentos a los resultados de la Lotería en las redes sociales para poder comprobar si lograron ganar el premio.

Estos fueron los ganadores de esta jornada:

Número ganador: 3133

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 133

La Quinta: 3

En caso de que haya sido ganador de esta jornada, conserve su tiquete en buen estado con los números y acérquese a un punto de venta autorizado para iniciar la reclamación del premio.