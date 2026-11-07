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Resultado Lotería Antioqueñita del sábado, 7 de noviembre de 2026

Los resultados se deben consultar a través de canales oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2026 a las 10:54 a. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA

La Antioqueñita se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, gracias a que cuenta con dos sorteos diarios, es decir, dos posibilidades de ganar.

La jornada de sorteos de la Antioqueñita dejó nuevos resultados este sábado 22 de agosto.
Los jugadores pudieron consultar los números ganadores de la Antioqueñita este sábado. Foto: Getty Images / La Antioqueñita

Esta dinámica de juego consolida a esta lotería como una excelente alternativa para quienes sueñan con ganar millonarios premios.

Como lo indica su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida gracias a los premios que ofrece.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este sábado, 7 de noviembre de 2026, el número ganador fue 4754, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 0.

Resultados de La Antioqueñita Día este sábado, 7 de noviembre de 2026

  • Número ganador: 4754.
  • Quinta balota: 0.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

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Resultados de La Antioqueñita Tarde este sábado, 7 de noviembre de 2026

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
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Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.