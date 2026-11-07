Resultado Lotería Antioqueñita del sábado, 7 de noviembre de 2026

La Antioqueñita se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, gracias a que cuenta con dos sorteos diarios, es decir, dos posibilidades de ganar.

Los jugadores pudieron consultar los números ganadores de la Antioqueñita este sábado. Foto: Getty Images / La Antioqueñita

Esta dinámica de juego consolida a esta lotería como una excelente alternativa para quienes sueñan con ganar millonarios premios.

Como lo indica su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de apostadores que confían en la suerte con la esperanza de transformar su vida gracias a los premios que ofrece.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este sábado, 7 de noviembre de 2026, el número ganador fue 4754, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 0.

Resultados de La Antioqueñita Día este sábado, 7 de noviembre de 2026

Número ganador: 4754.

Quinta balota: 0.

Si en esta ocasión la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este sábado, 7 de noviembre de 2026

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.