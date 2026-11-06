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Resultados Lotería Chontico en el sorteo del viernes 6 de noviembre de 2026

Estos son los resultados de ambas ediciones, tanto día y noche, en el día de hoy.

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Redacción Loterías
6 de noviembre de 2026 a las 1:42 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 6 de noviembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

El sorteo del día de hoy dejó como número ganador el 2685, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 3.

Resultado de Chontico Día - 6 de noviembre

Premio mayor: 2685 - 3

  • Tres últimos: 685.
  • Dos últimos: 85.
  • Cifra completa: 2685.
  • La Quinta: 3.
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Resultado de Chontico Noche - 6 de noviembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado, 7 de noviembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores:

Chontico Día

  • 5 de noviembre de 2026: 5928. La Quinta: 4.
  • 4 de noviembre de 2026: 6539. La Quinta: 7.
  • 3 de noviembre de 2026: 6717. La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • 5 de noviembre de 2026: 6974. La Quinta: 3.
  • 4 de noviembre de 2026: 2248. La Quinta: 7.
  • 3 de noviembre de 2026: 2563. La Quinta: 2.