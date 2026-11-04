Números y signo ganadores del Super Astro Luna para el miércoles 4 de noviembre de 2026

Este miércoles 4 de noviembre de 2026 se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más consultados en Colombia. La jornada permitió conocer la combinación de cuatro cifras y el signo zodiacal que resultaron ganadores.

Resultados del Super Astro Luna este domingo, 1 de noviembre de 2026: número y signo ganador

¿Qué número cayó en Super Astro Luna hoy miércoles 4 de noviembre de 2026?

El resultado del sorteo de este miércoles fue:

Número ganador: 4074.

Signo zodiacal: Capricornio.

Los participantes deben comparar estos datos con la combinación registrada en sus tiquetes para comprobar si acertaron.

Los últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son los últimos resultados para este importante juego de azar:

Martes, 3 de noviembre de 2026: número 6991, signo Géminis.

número 6991, signo Géminis. Lunes, 2 de noviembre de 2026: número 0603, signo Leo.

número 0603, signo Leo. Domingo, 1 de noviembre de 2026: número 8882, signo Virgo.

¿Cómo jugar?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales disponibles.

La combinación ganadora está compuesta por las cuatro cifras y el signo correspondiente. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, incluidos domingos y festivos. La siguiente jornada está programada para el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 10:50 p.m.

El horario cambia según el día: de lunes a viernes, el sorteo se realiza en la noche a las 10:50 p.m.; los sábados tiene un horario diferente y los domingos y festivos se lleva a cabo a las 8:30 p. m.