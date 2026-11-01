Resultado de Super Astro Luna el sábado, 31 de octubre de 2026: número y signo ganadores

El sorteo de Super Astro Luna correspondiente al sábado, 31 de octubre de 2026, se realizó a las 10:42 p. m. Esta nueva edición del popular juego de suerte y azar volvió a reunir a miles de apostadores en Colombia.
Resultado del Super Astro Luna del viernes 30 de octubre de 2026
Estos son los datos del sorteo:
- Número ganador: 2522.
- Últimas tres cifras: 522
- Últimas dos cifras: 22
- Signo zodiacal ganador: Leo.
Últimos resultados del Super Astro Luna
Estos fueron los resultados correspondientes a los sorteos anteriores:
- Viernes, 30 de octubre de 2026: número 2259, signo Virgo
- Jueves, 29 de octubre de 2026: número 5045, signo Escorpión.
- Miércoles, 28 de octubre de 2026: número 7047, signo Piscis.
¿Cómo jugar al Super Astro Luna?
Para jugar, cada participante debe seleccionar una combinación de cuatro números, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y escoger uno de los 12 signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
La meta consiste en coincidir exactamente con las cuatro cifras ganadoras, respetando su orden, y con el signo del zodiaco elegido. Cada apuesta tiene un costo que oscila entre los $500 y los $10.000, de acuerdo con las reglas establecidas para el juego.
¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?
Los premios dependen de las cifras acertadas y de la coincidencia del signo zodiacal:
- Cuatro cifras y signo: 42.000 veces el valor apostado.
- Tres cifras y signo: 1.000 veces el valor apostado.
- Dos cifras y signo: 100 veces el valor apostado.